1) Podaří se Beranům dostat do play-off?

Zlínští fanoušci se čtvrtfinálových bojů naposledy dočkali v ročníku 2015/2016, kdy nakonec prohráli se Spartou Praha 1:4 na zápasy. Berani následně skončili ve skupině o udržení, dvakrát v řadě nepřešli přes předkolo play-off. Loni o osmičku nejlepších bojovali s Olomoucí, se kterou po stavu 1:1 na utkání měli zavítat na domácí stadion. Vinou opatřeních před koronavirem však byl hokejový ročník nedohraný.

Zdeněk Venera: „Do předkola postupuje dvanáct ze čtrnácti mužstev, takže pokud by neuspěli, tak by to nevypadalo příliš dobré. Co se týče elitní osmičky, tak loni s Olomoucí to bylo rovněž na hraně. Sezona by mohla probíhat přibližně jako v uplynulém ročníku. Netušíme však, jak se vším zamává situace okolo koronaviru.“

2) Jak se Berani popasují bez hráčů z NHL?

Filip Zadina v Pardubicích, Filip Hronek v Hradci Králové nebo David Kaše v Karlových Varech. Na rozehrání do extraligy zamířily české hokejové naděje, které by měly pozvednout úroveň soutěže. Zlínský klub do svého kádru však nikoho takového nezískal, posílení Filipa Chytila zatrhlo New York Rangers

Zdeněk Venera: „Je těžké na to odpovědět. Ve Zlíně se vždy se hrálo týmovým duchem. Bude také záležet na tom, jak dlouho se situace bude vyvíjet v NHL, to momentálně nikdo netuší. Vzhledem k tomu, že nehrozí riziko sestupu, tak nebude potřeba být nervózní. Známější hráči ještě neznamenají lepší mužstvo. A platí to také naopak. Na první pohled méně špičkové mužstvo může udělat výsledek zásluhou charakteru. Jedná se o dvě rozdílné záležitosti.“

3) Jak se defenzíva Beranů obejde bez kapitána Tomáše Žižky?

Obrana Zlína má zkušenosti na rozdávání. Od Davida Noska (39 let), přes Jakuba Ference (31 let) po Dalibora Řezníčka (29 let). Beranům však bude chybět ten nezkušenější – kapitán mužstva Tomáš Žižka vinou zranění v tréninku musí na soutěžní zápasy zapomenout minimálně do konce října. Na svůj 1100. zápas v nejvyšší soutěži si tak bude muset počkat. K této metě mu chybí čtyři odehrané duely.

Zdeněk Venera: „Zlínské mužstvo má kvalitní beky, působí tady další velmi zkušený David Nosek. Tomáš si vždy odvedl své, jeho zkušenosti byly vidět. Zajisté bude hodně chybět, v minulé sezoně jsem ho považoval za jednoho z nejlepších beků, jakého tady máme. Kdybych ve Zlíně trénoval, tak bych ho určitě postrádal. Je to velice dobrý kluk, výborně se s ním spolupracovalo.“

4) Bude Libor Kašík sesazený z pozice jedničky?

Trenérský štáb okolo Roberta Svobody se o místo v brankovišti nemusí obávat. Tým by se především měl spoléhat na 28letého Libora Kašíka, záda mu však bude krýt nadějné duo Daniel Huf (21 let), Michal Kořenék (20 let), které během přípravných zápasů ukázalo velký potenciál proti zkušeným extraligovým borcům.

Zdeněk Venera: „Je pravda, že oba mladí kluci během přípravy chytali výborně. Líbili se mi, jejich čas určitě přijde. Kašík na druhou stranu disponuje zkušenostmi, které u gólmana nejsou nezanedbatelné. Rovněž on odvedl solidní výkony. Může se však stát, že někdo z mladých kluků dochytá zápas, mužstvo se s ním chytne a začne vyhrávat. Každopádně musí být trpěliví. Kašík je v současnosti předpokládanou jedničkou.“

5) Bude Jakub Šlahař pokračovat ve skvělé formě?

Produktivní útočník táhl zlínské hokejisty během přípravného turnaje Generali Česká Cup. V průběhu osmi zápasů se podílel na jedenácti brankách, přičemž sám se trefil čtyřikrát. Šikovný forvard bude potřetí za sebou cílit na hranici 30 bodů v základní části.

Zdeněk Venera: „Věřím, že ano. Co pamatuji, výborné roky měl už v mládežnických kategoriích. Nastala však delší prodleva, do vrcholného hokeje se bohužel nedostal dřív, což je velká škoda. Vyzrál, může být jednou z opor týmu.“