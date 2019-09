Nejprve v závěru druhé třetiny faulovaný Honejsek stihl předložit kotouč švédskému útočníkovi, který Vejmelkovi zasunul kotouč bekhendem mezi betony.

Druhá zlínská formace řádila i ve třetí třetině. V 51. minutě našel Okál najetého Honejska, který opět vybídl svého nového parťáka, který ránou z voleje zavěsil!

Kometa sice bleskově během 96 vteřin dvěma zásahy Holíka vyrovnala na 2:2, jenže tenhle byť přípravný večer si Palmberg, jenž v posledních týdnech laboroval se svalovým zraněním, vzít nenechal. Byl to právě on, kdo vyslal Okála do samostatného úniku a zlínská osmaosmdesátka rozhodla.

Kometa mohla ještě vyrovnat, jenže Plekancovo nahození usměrnil Horký pouze na tyč Kašíkovy branky.

Radost z výhry kalí Beranům fakt, že utkání nedohrál Köhler, jehož z ledu odvezly nosítka a také Fořt, jenž odjížděl s poraněným ramenem.

KOMETA BRNO – PSG BERANI ZLÍN 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 54. Holík (Zaťovič, Mueller), 56. Holík (Mueller, Zaťovič) – 40. Palmberg (Honejsek), 51. Palmberg (Honejsek, Okál), 58. Okál (Palmberg, Buchta). Rozhodčí: Čech, Ondráček – Komínek, Zídek. Diváci: 3019.

HC Kometa Brno: Vejmelka (Čiliak) – Štencel, Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Bartejs, Mikyska – Zaťovič, Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, Horký – Orsava, Lev, Kucsera – Plášek, Jenyš, Kratochvíl.

PSG Berani Zlín: Kašík (Kořenek) – Freibergs, Gazda, Řezníček, Buchta, Nosek, Žižka, Ferenc – Kubiš, Fořt, Šlahař – Honejsek, Palmberg, Okál – Köhler, Sedláček, Szturc – Fryšara, Popelka, Dufek – Ondráček.