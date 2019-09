„Pro sebevědomí každého hráče je důležité, když dá pár gólů. Obzvlášť před začátkem sezony. Je to dobrý pocit, ale není to skutečný start,“ ví 30letý kreativní centr, který má být mozkem nové formace s Honejskem a Okálem na křídlech.

„Oba dva taky dobře mluví anglicky, to mi pomáhá a cítím se s nimi dobře,“ pochvaloval si souhru i komunikaci s hráči Palmberg, který je na pozici středního útočníka zvyklý.

„Na křídle jsem hrál jen v pár zápasech. Ale hrávám v centru a cítím se na této pozici dobře,“ ubezpečil.

Poslední soupeř Kometa Brno, která nasadila své klíčové hráče, už také Plekance či Holíka, udělala na stock᠆holmského rodáka dojem.

„Brno bylo hodně dobrý, mají šikovné hráče. Tak pokud ostatní budou hrát podobně, budou to dobré zápasy,“ myslí si v loňské sezoně útočník Timry, která sestoupila z nejvyšší švédské soutěže.

„Na nějaké srovnávání je trochu brzy, hrál jsem jen pár zápasů. Ale je to velmi podobné jako ve Švédsku. Obě ligy jsou velmi rychlé. Myslím, že švédská je trochu víc obranná. Hráči jsou velice šikovní ve způsobu, jak zastavit soupeře,“ všiml si Palmberg, který si našel bydlení v baťově domku kousek od zimního stadionu.

V metropoli zlínského kraje se mu líbí. „Kluci se o mě starají a město je hezké. Není to velké město, ale je tu všechno, co člověk potřebuje. Líbí se mi tu. Příroda je úžasná, velmi pěkná. Opravdu nemůžu říct o Zlínu špatné slůvko, všechno je tu fajn,“ pochvaluje si Palmberg, který během přípravy léčil svalové zranění.

„Už se cítím mnohem lépe. Při zápase jsem se cítil dobře, jsem připravený,“ uklidnil trenéry i fanoušky.

Údajně mu nevadí ani skromnější podmínky na Zimním stadionu Luďka Čajky, který čeká na nákladnou rekonstrukci. „Ano, je fakt trochu starší,“ rozesmál se.

„Ale líbí se mi. Je dobrý, hodně veliký. Led teď nebyl až tak dobrý, ale to je asi proto, že venku bylo horko. Ale celkově je to fajn, bude sranda tady hrát,“ myslí si Palmberg, který ve švédské nejvyšší soutěži odehrál 53 zápasů s bilancí 11 branek a 24 asistencí.

Domů do Švédska se dostal zatím jen jednou na jeden víkend.

„Se začátkem sezóny je to komplikovanější, když budeme hrát během víkendů. Nevím, ale soustředím se na hokej a nemusím jezdit domů do Švédska. Prostě řeším jen hokej,“ vzkázal Palmberg, jehož otec Kanny rovněž nakoukl v osmi zápasech v letech 1975/1976 v dresu Djurgardenu do nejvyšší soutěže.

To byl strop, zato jeho syn vyzkouší elitní soutěž už i v jiné evropské zemi. „Očekávám, že bude dobrá. Zatím toho moc o českém hokeji nevím. Ale vím, že liga je dobrá, náš tým je velmi dobrý, takže doufám, že sezona bude skvělá,“ těší se Palmberg.

Jeviště se už zítra otevírá.