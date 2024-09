Inkasovat mohli už po 13 vteřinách, kotouč v síti Hufa oddálili jen minutu. To už poslali domácí do vedení. „Na předzápasovém mítinku jsme mluvili o tom, že musíme být dobří v rozehrávce, silní v pásmu,“ nabádal své svěřence hlavní kouč Beranů Ján Pardavý.

„V prvních pěti minutách jsme přesto vytvořili tři čtyři hloupé chyby, z jedné jsme dostali gól,“ konstatoval zklamaně vedoucí branku Procházky z času 1:21.

Baník zvládl už víkendový duel v Litoměřicích (3:2). Brzká trefa ho ještě více posílila. „Domácí byli i díky výhře v prvním zápase na tom psychicky dobře,“ uznal slovenský trenér.

Ševce pořádně probrala až přestávka. Pořádně se do toho opřeli, hnali se za vyrovnáním. Zkraje části ještě přežili šanci Kofroně, těsně před polovinou utkání vyrovnali. Ránu Salonena v početní převaze na brankovišti tečoval krajan Paukku. Když už se nadechovali a měli přesilovku, tak po nedůrazu u mantinelu inkasovali. „Velmi mě štve vítězný gól Sokolova na 2:1, který jsme dostali v naší přesilovce. Přitom jsme měli odskočit do vedení,“ tušil Pardavý možnost na zvrat.

Hosté bojovali, chtěli vstřelit druhý gól a utkání minimálně dovést do prodloužení. To se nepodařilo, domácí naopak vteřinu před koncem pečetili vítězství do prázdné branky. „Druhou a třetí třetinu nemám týmu co vyčíst, snažili jsme se, neproměnili jsme své šance. Létalo to tam i v power-play,“ mrzel Jána Pardavého nulový přínos z ledu Baníku.

Šanci na nápravu mají Berani už v sobotu. Od půl šesté večer v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky přivítají nováčka z Chomutova, který s Porubou a Třebíčí celkem vyválčil tři cenné body.