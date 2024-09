Zvítězili jste 4:1. Jak hodnotíte druhé vítězství sezony?

V první třetině nám trochu chyběly nohy, neprosazovali jsme se přes střední pásmo. Když už jsme se dostali do útočného, hosté hru otáčeli a bylo to nebezpečné. Ztráceli jsme tam síly. Bylo to o první brance. Když dáte jeden, dva, soupeř to musí otevřít. Bohužel se nám to nepodařilo. Sice jsme se dostali do vedení, v oslabení jsme však chybovali, soupeř vyrovnal na 1:1.

Nakonec jste rozhodli ve třetí třetině.

Hráčům jsme říkali, aby byli trpěliví, že šance si vytvoříme. Přišla v přesilové hře, kterou jsme využili. Nakonec nás uklidnil gól na 3:1. Zápas jsme zvládli. Musíme si toho vážit.

Znovu jste se trochu trápili v koncovce. Chybí vám větší důraz na brankovišti?

Hráče do toho tlačíme. Chceme, abychom dostávali puky na modrou a chodili před brankáře, kde to bolí. Abychom tam byli důrazní a hledali jsme si dorážky. Musíme dávat i tyto škaredé góly.

Znovu se dařilo formaci okolo Jaromíra Kverky. Mužstvo poslala do vedení 1:0, bodově vás táhne.

Chceme mít čtyři vyrovnané útoky, každý má v nich svoji úlohu. První dva jsou kreativní, mají přinášet svoji produktivitu. Lajna Holase (Petra Holíka) i Kvérova (Jaromíra Kverky) to splňují. Například proti Jihlava všaě Kvérova nebyla tolik viditelná. Že bychom je posunuli do první formace? Určitě to dělat nebudeme.

Proti Frýdku nastoupili také mladíci Lukáš Heš s Jakubem Čechmánkem.

V sezoně chceme dát prostor těm nejlepším juniorům. Je to náš cíl. Dnes nastoupili všichni tři, včetně Piláta (Tomáš Pilát). Nakonec dohrávali jen Čechmánek a Heš, který se za mě ukazuje nejlépe. Kdokoliv z juniorky dostane šanci, tak trenérům i fanouškům musí ukázat, že na to má.

Chyběli Petr Kratochvíl se Zdeňkem Sedlákem.

Kraťas si přivodil nešťastné zranění na posledním tréninku. Věřím, že to nebude na dlouho, maximálně na týden. Tým byl proti Frýdku pomalejší, Kraťas přináší rychlost, kreativitu a spolupráci v první lajně. Sedlo je nemocný.

Poprvé chytal Jaroslav Pavelka. Byla to dlouhodobě naplánovaná změna?

Jdeme zápas k zápasu. K prvnímu nastoupil Hufino, pak chytal taky. Teď přišel čas pro Jardu, aby bojoval o místo. To si až na jednu situaci v závěru obhájil.