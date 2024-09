Chomutov jste porazili 5:2. Jak jste viděl vítězství?

Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, skvělé nohy. Dobře jsme jezdili, drželi jsme se na kotouči v útočném pásmu. Byly tam puky na dorážky, ke kterým jsme se nedostali. Přibrzdilo nás oslabení, což je nejsilnější zbraň Chomutova. Kluky jsme na to připravovali. Když to vezmu celkově, tak to byl těžký zápas, hodně se bruslilo. Gól na 3:1 nás trošku uklidnil. Za stavu 5:1 jsme hráče nabádali, ať pořád hrají naplno. Přesto jsme dostali jeden gól.

První polovina zápasu nevypadala nejlépe. Souhlasíte?

Je pravda, že v některých momentech jsme čelili brejkovým situacím, nepokryli jsme střed hřiště. Přibrzdilo nás zmíněné oslabení, ve druhé třetině jsme pak nedali šance. Inkasovali jsme na 1:1, což na tým trochu dolehlo. Vzápětí jsme vstřelili branky na 2:1 a 3:1, což nám pomohlo. Zápas pak byl v naší režii.

O tři dny dříve jste prohráli v Sokolově 1:3. Jak vás tento nezdar ovlivnil?

Nijak speciálně. S prohrou samozřejmě musíte být nespokojeni, až na prvních pět minut jsme tam odehráli výborný zápas. Doplatili jsme na neproměněné šance a gól v oslabení. Hráčům jsme to i reprodukovali. Výkon ale špatný nebyl.

Chomutov coby nováček soutěže měl výborný začátek sezony, v Porubě prohrál až v prodloužení, s Třebíčí získal dva body.

I když byl v některých fázích byl pod tlakem, tak zvládl dva těžké zápasy. Hráčům jsme ukazovali, v čem je silný, včetně přesilových her. Zdůrazňovali jsme, ať nejsme tolik vylučování. V zápalu boje se to nedá eliminovat, oslabení však bylo skutečně dost. Hübl i Lukeš hrají v početní převahách velmi dobře. Dobře se nám to podařilo pokrýt. Oslabení jsme měli výborná.

Jak je vítězství důležité z pohledu psychiky? Dvě prohry na úvod soutěže by rozhodně nebyly ideální.

Určitě je to hodně důležité. Chtěli jsme vyhrát už v Sokolově, což se nám bohužel nepodařilo. Kdybychom po dnešku měli dvě prohry, tak by to bylo nepříjemné. Soutěž se teprve rozbíhá, bodují všechny týmy. Každý bod je důležitý.

Od přípravy se daří druhé útočné formaci Kverka, Šlahař, Válek.

V dnešním zápase byli nejpohyblivější, nejkreativnější. Ostatní hráči ovšem také přispěli svým dílem. Především se opíráme o tým, čtyři lajny. Každý má svoji úlohu. Je to rovnoměrně rozdělené. Nikoho bych takto nechtěl vyzdvihovat.

Zastavme se ještě u jednoho jména. Petr Holík měl podle statistik 4 vyhraná buly ze 17.

Někdy to jde, někdy to nejde. Komu to nejde, ten se samozřejmě musí zlepšit.

Podle zápisu máte jen licenci B. Studujete momentálně áčko?

Je to složitější. Když se na Slovensku přihlásíte na áčko, jste vedený jako A-trenér. V posledních sedmi letech však bohužel neotevřeli A licenci, neměl jsem ji kdy studovat. Taková jsou pravidla.