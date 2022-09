První změna připadá na 20. kolo, kdy Berani na Zimním stadionu Luďka Čajky měli v pondělí 14. listopadu přivítat Třebíč, utkání se nakonec uskuteční o den dříve od 15.30 hodin.

Už o osm dní dříve se bude konat duel 22. kola proti Přerovu, který byl původně naplánovaný na sobotu 19. listopadu, nakonec se bude hrát v pátek 11. listopadu od 17.30 hodin.

Utkání s Porubou bylo z 3. prosince přeloženo na pátek 2. prosince od 17.30 hodin, zápas s Třebíči z 13. února příštího roku na neděli 12. února od 17.30 hodin.

Změny v termínech

20. kolo vs. Třebíč –⁠ z pondělí 14. listopadu na neděli 13. listopadu 15.30 hodin

22. kolo vs. Přerov –⁠ ze soboty 19. listopadu na pátek 11. listopadu 17.30 hodin

26. kolo vs. Poruba –⁠ ze soboty 3. prosince na pátek 2. prosince 17.30 hodin

46. kolo vs. Přerov –⁠ z pondělí 13. února 2023 na neděli 12. února 15.30 hodin