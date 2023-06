Regionální hokej přináší pořádnou pecku! Ještě nedávný kapitán Zlína Pavel Kubiš po překvapivém konci u Beranů na konci června oficiálně přestoupil k velkému rivalovi ševců ze Vsetína!

Bývalý kapitán hokejových Beranů Pavel Kubiš. | Foto: Deník/Martin Břenek

„S Pavlem se znám už od jeho debutu v extralize. Myslím si, že nám může pomoct svými zkušenostmi. Je to hráč ze staré školy, který je schopen na ledě nechat cokoliv pro tým, o takové hráče stojíme,“ těší sportovního manažera Valachů Radima Tesaříka.

Když hokejoví Berani oznamovali soupisku na nadcházející sezonu Chance ligy, srdnatý kapitán v ní chyběl. S Pavlem Kubišem, stejně jako dalšími zkušenými forvardy Antonínem Honejskem a Jiřím Ondráčkem, se prostě nepočítalo.

Děkujeme za odvedené služby, odejděte!

Šok u Beranů! Končí kapitán Kubiš či Honejsek

Zlínský klub informoval o konci Pavla Kubiše začátkem května. Velezkušený útočník po loňském ročníku doléčoval zranění ze semifinálové série proti Třebíči, nejprve se tak chtěl co nejvíce dát zdravotně do kupy.

Téměř o dva měsíce později kývl na nabídku vsetínského rivala.

Honejsek upřímně o konci u Beranů i loňské sezoně: Chance ligu jsme podcenili

„Jsem vděčný, že jsem mohl podepsat ve Vsetíně. Hned po ukončení smlouvy se mi Vsetín ozval a jednání bylo rychlé. Jsem opravdu rád, že o mě má zájem takový ambiciózní klub,“ přiblížil samotný Kubiš.

Rodák z Náměště nad Oslavou do Baťova města přišel už před sezonou 2000/2001, ještě několik let však naskakoval v mládeži. Do A-týmu poprvé nakoukl v sezoně 2004/2005, v dalších letech naskakoval za ševce už pravidelně.

38letý útočník kromě hostování v Třebíči a střídavých startů za Havířov strávil celou dosavadní kariéru ve Zlíně. V klubu odehrál 17 sezon, v ročníku 2013/2014 dosáhl na extraligový titul. Od sezony 2017/2018 byl asistentem kapitána, od sestupového ročníku dokonce velel týmu jako kapitán.