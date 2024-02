„Rozhodli se, že na hokej nepřijdou, nemůžeme jim to zakázat, je to jejich právo. Fanoušky si musíme přiklonit na vlastní stranu, aby znovu začali chodit,“ vidí to jednoznačně 29letý forvard.

Žlutomodří vyhlásili bojkot, ten dodrželi. Co na to říkáte?

Je smutné, že lidé nefandí. Musíme začít makat a hrát tak, abychom je opět přilákali zpátky.

Lze se jim vůbec divit?

Mají na to právo. Nebudu říkat, jestli to mají dělat, nebo nemají, musí si to rozhodnout sami. Každopádně bychom potřebovali jejich podporu a jejich pomoc k lepším výkonům.

Za chvíli vám bude 30 let, v hokeji jste toho zažil hodně. Jaké to je hrát bez větší podpory?

Osobně jsem to úplně nepocítil, během hry to tak nevnímáte. Když máte tlak a lidé fandí, tak to samozřejmě jde poznat. Na druhou stranu tam bylo několik zlínských fanoušků, kteří fandili, za ty jsme rádi. Jejich podporu jsme určitě zaznamenali.

Máte na kontě extraligový titul, před rokem jste byl u vítězství v Chance lize. Dotýká se vás současná situace o to více?

Dříve chodilo okolo pěti tisíc diváků, téměř plný zimák. Najednou tu je okolo 1 500 nebo 1 600. Věřím, že to otočíme a přikloníme si je na naši stranu.

Frustrace fanoušků je čím dál větší. Vnímáte jejich kritiku i na sociálních sítích?

Občas na mě něco vyskočí. Mám známé fanoušky, něco nasdílí. Je to nepříjemné i vůči rodinám, které to čtou, což si lidé možná neuvědomují. Na fanoušky ale určitě nebudu nadávat, to mi rozhodně nepřísluší.

Musíte osobně v této době o to více psychicky vypnout?

Snaží se o to každý, nejde to pořád řešit, člověk by se z toho jinak zbláznil. Je to totiž nepříjemné. Takový je ale sport.

V sobotu vás čeká poslední zápas před reprezentační pauzou. Těšíte se už na ni?

Každé volno je pro nás dobré, alespoň si trochu odpočineme a dáme se do kupy. Potrénujeme a budeme věřit, že se to zlomí.

Ještě se zastavme u posledního zápasu s Prostějovem. Sice jste vedli, nakonec však prohráli po nájezdech 1:2…

Samozřejmě převládá velké zklamání. Tento zápas jsme měli vyhrát, měli jsme na to šance. Bohužel se trápíme v koncovce, kvůli tomu prohráváme zápasy.

Ve druhé třetině jste klidně mohli jít do vedení 3:0, 4:0.

Prostějov měl na začátku druhé třetiny strašně moc přečíslení, což si v naší situaci nemůžeme dovolit. Vytvořili jsme si však spoustu gólovek na to, abychom vstřelili více než jeden gól. Dopadlo to, jak dopadlo.

Zlomil vás vyrovnávací gól? Síly na ledě se pak výrazně změnily, Prostějov tento gól znovu nakopl.

Je to tak vždy, trochu vás to utlumí. Musíme makat celých 60 minut a snažit se to otočit.