Jak klíčová byla vyrovnávací branka Olomouce před koncem druhé třetiny?

Olomouc to prostřídala, měla blíž střídačku. Uvařila nás, nestačili jsme reagovat na situaci, Klimek to pěkně trefil. Byla to škoda. Kdybychom na druhou stranu nedostali gól do šatny, Olomouc by třeba více tlačila, mohli jsme dostat branku z odlišné situace.

Nejsou dva body v současné situaci přeci jen málo?

Bod navíc nám samozřejmě chybí. Chybí ale nám jiné body z jiných utkání.

Popáté doma jste zvítězili na domácím stadionu…

Určitě nás to těší. Je to pěkná série, která měla přijít dříve. Při hře pět na pět jsme doma konkurenceschopní, bohužel nás trápí přesilovky, které nehrajeme dobře, nevytváříme si dostatečné šance, každý soupeř proti nám má nebezpečnou. Stojí spoustu sil to ubránit, gól z toho někdy samozřejmě dostaneme.

Jak to vypadá s návratem Tomáše Žižky?

Sezona pro něj neskončila, měl svalový problém. Věřím, že na pátek bude připravený. Pokud ne, tak na další utkání. Není to nic, co by ho vyřadilo na zbylé zápasy.