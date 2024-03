Zlínskou mašinu nastartoval v pravý čas. Na důležité boje play-off! Jan Srdínko ve středu dovezl hokejové Berany k semifinálovému nástupišti Chance ligy, kam je dopravil po vítězství nad Prostějovem 6:2. A to dosti přesvědčivě. „Podali jsme jeden z nejlepších výkonů,“ souhlasí 50letý kouč.

Radost hokejového Zlína. | Video: Deník/Martin Břenek.

„Už dříve jsme měli dobrá utkání, v závěru jsme je však nedotáhli. Každopádně jsme odehráli perfektní zápas, předvedli jsme skvělou týmovou hru podpořenou výborným Hufinem. Kluci to vážně odmakali. Je to jejich práce,“ smeká Srdínko před svým mančaftem.

Berani měli tři mečboly, první hned před vlastními fandy. Toho náležitě využili, už na začátku páté minuty vedli 2:0 a směřovali si to za postupem. „Měli jsme nádhernou diváckou kulisu, což jsme potřebovali. Kluky to hnalo dopředu, vtáhlo nás to do hry. Fanoušci nám hodně pomohli uspět,“ děkuje pěti tisícům zlínských diváků.

O klíčové chvíle se tentokrát převážně nestarala útočná esa, v produktivitě je nahradili beci – Warg, Riedl a Novotný ve středu celkem vstřelili čtyři branky. „Záměr to nebyl,“ usmívá se Srdínko. „Odvedli jsme dobrou práci před gólmanem, clonili jsme. Prolétlo to tam!“

Ševci nadělili Prostějovu šest branek, díky čemuž v uplynulých čtyřech utkáních vstřelili 18 gólů. V play-off mají v průměru téměř pět branek na zápas. V základní části přitom na tuto činnost často dopláceli. „Byli jsme efektivní. Jindy jsme se střelecky trápili, teď nám to tam napadalo,“ pochvaluje si hlavní trenér zlínské střídačky.

Stejně jako v minulém roce, tak i nyní se Berani dostali do čtvrtfinále play-off až na poslední chvíli.

Jak jde vidět, tak jim to v dalších bojích druhé nejvyšší soutěže prospívá. „Posledních pět zápasů jsme se rvali o šestku, mělo to punc play-off. Pomohlo nám to, byli jsme na to připraveni. Pořád je to ale jen dílčí úspěch,“ nechce Jan Srdínko přeceňovat vítěznou čtvrtfinálovou sérii nad silným Prostějovem.

Zlínští hokejisté si překvapivě rychlým postupem do semifinále dopřáli větší oddech, do tréninkového procesu se znovu naladí v sobotu. „Dalšího soupeře jsme zatím neřešili, žádné přání nemáme. Šli jsme krok po kroku, snažili jsme se to urvat. Podařilo se nám to v nejkratším možném termínu, za což jsme rádi,“ těší Srdínka.

Zdroj: Deník/Martin Břenek.

Loni byli Berani po vítězství v Chance lize vyčerpaní, v baráži měli proti Kladnu v podstatě minimální šance na úspěch.

Teď rozhodně přijde vhod, že s Prostějovem hráli jen tři namísto pěti možných zápasů. „Pokud máte zraněné, tak to může být výhoda. V sérii jsme však měli štěstí, že se nám nikdo nezranil. Až na Kubu Husu jsme kompletní,“ informuje zlínský hlavní kouč.