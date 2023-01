Situace však byla pro Šumperk pořád příznivá, Hanáci měli po odehraných 15 kolech 16 bodů. To se ale rozhodně nedá říct o uplynulých týdnech. V posledních devíti duelech nezískali jediný bod, jedinou výhru z uplynulých 13 zápasů nabrali ke konci roku 2022 doma proti Litoměřicím.

Bídné výsledky se projevily také v tabulce Chance ligy, ve které se propadli na poslední místo. „Vinou dobrých výsledků jsme na hráče tolik netlačili, udělali jsme obrovské chyby. Kromě první formace téměř nikdo nehraje za to, co má vepředu. Všichni hrají za to, co mají na sobě na zádech,“ otočil se v šumperském dresu rozladěný Majer.

Dvanáct bodů z dvanácti! Berani vyhráli počtvrté v řadě, Kindl vstřelil hattrick

„Je k zblití, jakým způsobem hrajeme o záchranu. V dubnu jsme se s.ali s Táborem, s.ali jsme se s Ústím nad Labem. Jsme z toho vyčichlí jako svině,“ připomněl boj o udržení v Chance lize. „Dva roky v kuse jedu bez pauzy. Vzali jsme hráče, kteří by měli padnout za tento klub a tento dres. Nedělají to. Máme 11 kol, abychom začali padat po držkách,“ velí 27letý trenér.

Už po zápase se Vsetínem si Lukáš Majer pochvaloval přízeň fanoušků. Potvrdil to i po utkání s Berany. „Hodně moc děkuji sedmi osmi fanouškům, kteří sem přijeli,“ vyzdvihl menší skupinku hanáckých podporovatelů.

Na závěr se nezapomněl zmínit o domácím mužstvu Beranů, které si touto dobou zajisté představovalo jiné umístění než devátou pozici v Chance lize. „Domácím přeji hodně štěstí do play-off a v bojích o postup do extraligy,“ uzavřel progresivní kouč.

Aktuální protipól středečních soupeřů nemohl být větší. Zlínští hokejisté se zvedají tabulkou, díky čtyřem výhrám a zisku 12 bodů v řadě disponují vůbec nejlepší formou ve druhé nejvyšší soutěži!

Velkou zásluhu na tom má odchovanec šumperského hokeje Denis Kindl. 29letý útočník v posledních dvou zápasech nasbíral pět gólů a dvě asistence, proti bývalému zaměstnavateli vstřelil hattrick. „Denise chtěly ostatní mančafty, přišla na něj snad miliarda návrhů. Přesto jsme ho nepustili. Věřil jsem, že se zvedne. Navíc byl zraněný, měl to těžký. Doufejme, že mu to vydrží co nejdéle,“ přeje si lodivod střídačky Beranů Miloš Říha mladší.

Kindlovi se začalo dařit i díky příchodu dalšího někdejšího forvarda Šumperka Petra Kratochvíla. K nim se do lajny přidal Zdeněk Sedlák mladší. „Sedli si, jsou kamarádi. Je to vidět. Mají podobný drajv dopředu. Každým střídáním jsou nebezpeční,“ chválí Říha elitní formaci zlínských Beranů.

Toto trio v posledních čtyřech zápasech dohromady nasbíralo 15 kanadských bodů. Další by se jistě hodily v sobotním klání proti Dukle Jihlava (17.30) nebo v pondělí na Lapači v derby proti Vsetínu.