Holík za rodný Zlín naposledy nastupoval v sezoně 2016/2017, tedy před téměř sedmi lety. Za A-tým odehrál přes 750 zápasů, posbíral více než 500 kanadských bodů, na jeho zdejší působení se rozhodně nezapomnělo. „ Pro mě osobně je to překvapení, nečekaný krok. Přestupová bomba . S tím, že je tam nějaké ale, má to své otazníky,“ zamýšlí se Michalovský.

„V Kometě byl dlouhé roky klíčový hráč, teď se ho po nevydařené půl sezoně zbavili. Na jedné straně asi neměl výkonnost, pak tu jsou určité důvody – jestli neměl kondici, nebo v tom bylo něco jiného. O tom můžeme jen spekulovat,“ nepouští se bývalý vysoký činovník zlínského klubu do podrobnější analýzy.

„Klub udělal správné rozhodnutí. Nevím, jestli měl zranění, jakou má aktuální formu. Mužstvu však může dát vtip, myšlenku. Něco naznačuje a jiného pak udělá. Umí klamavé pohyby, soupeře překvapit a vytvořit vtipnou nahrávku,“ vidí Venera přednosti 31letého útočníka.

Řešil i extraligu, vysvětlil příchod do Chance ligy. Holík o návratu k Beranům

Holík letos začal v Kometě sedmou sezonu, v osobní rovině byla tou nejhorší. Projevilo se to i na jeho statistikách, kdy ve 30 duelech vstřelil jen tři góly a na osm dalších přihrál. V této fázi sezony byl přitom v předchozích ročnících na tom bodově daleko lépe.

„Horší by to být nemělo, mezi Chance ligou a extraligou je obrovský rozdíl. Trenéři na něm budou chtít stavět, dostane více prostoru, na vše bude mít více času. Záleží jen na něm, jak se toho chopí, jestli k tomu přistoupí seriózně a tuto soutěž nebude brát jako potupu. Bez aktivního přístupu, maximálního nasazení a bojovnosti to nepůjde. To určitě ne,“ tuší Michalovský, v čem by případně mohl šikovný forvard narazit.

„V Chance lize se dost bruslí, je v ní hodně soubojů. Není to jeho parketa. Myslím si však, že se dokáže přizpůsobit, jeho tvořivost v této soutěži chybí. Tímto bude vyčnívat, týmu může prospět,“ věří Zdeněk Venera.

Velký návrat! Berany posílil odchovanec Petr Holík, GM září nadšením

Členové Síně slávy zlínského hokeje si především přejí, aby Petr Holík dokázal zachránit letošní sezonu – jak osobně, tak i Beranům.

„V první řadě je potřeba, aby byl zdravý. Ve Zlíně určitě dostane více prostoru, než měl poslední dobou v Kometě. Bude ho docela dost vidět,“ nepochybuje Venera.

„Neznám všechny věci okolo, těžko se predikuje, jak to celé dopadne,“ odmlčí se Michalovský. „Byl bych ale rád, aby to zase byl ten Petr Holík, kterého známe. A aby to dopadlo tak, jak si přeje i zlínský klub. To by byla ideální varianta,“ pousmál se bývalý obránce.

U Beranů končí tři hráči. Vrací se Sedlák, jasno je o Wargovi

Jak Zdeněk Venera, tak Miroslav Michalovský byli u toho, když se Holík v sezoně 2010/2011 probojoval do A-týmu Zlína. Venera z pozice šéfa střídačky, Michalovský tomu nahoře velel jako generální manažer. „Už si to ani moc nepamatuji, těch mladých, kteří tehdy začínali, bylo hodně,“ culí se tehdejší trenér ševců. „Byl to talent, technik, chytrý hokejista, ne žádný hromotluk,“ vzpomíná Zdeněk Venera.

„Se Zdeňkem jsme ho vytahovali jako juniora, už tehdy to byl plejer. Okamžitě patřil k nejlepším hráčům týmu, měl raketový vstup. Přál bych mu, aby se znovu dokázal oživit,“ dodává optimisticky Miroslav Michalovský.

Restart Petra Holíka by si přáli všichni fandové Beranů. A to ideálně hned, už za měsíc a půl končí základní část Chance ligy. Pak půjde do tuhéto.