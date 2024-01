Získali zvučnou, extraligovou posilu! K hokejovým Beranům se vrací odchovanec zlínského klubu Petr Holík, který přichází z Komety Brno na hostování do konce letošní sezony.

Petr Holík se vrací do rodného Zlína. | Foto: Deník / Attila Racek

„Jsem velice rád, že se nakonec vše podařilo a Petra zase uvidíme ve žlutomodrém dresu. V rámci bodování extraligy je to jeden z nejlepších odchovanců našeho klubu. Věřím, že právě Petr bude velkou posilou, a i s příchodem Richarda Kapuše dostane tým ten správný impuls,“ přeje si generální manažer Beranů Jan Pravda.

31letý útočník zářil už v mládežnických letech, před 14 lety se podílel na zisku juniorského extraligového titulu ševců. Skvělé výkony ho vynesly do reprezentace, zahrál si na mistrovství světa do 18 let, na „dvacítkách“ se objevil dokonce dvakrát.

Do zlínského A-týmu poprvé nakoukl už v sezoně 2010-2011, kdy si ho vytáhl Zdeněk Venera. V seniorském hokeji se okamžitě zabydlel, o dva ročníky později byl u extraligového stříbra Zlína, v další sezoně se podílel na mistrovské jízdě.

Trenér Komety o Holíkovi: Kluby se snaží dohodnout

U Beranů působil až do sezony 2016/2017, následně vyzkoušel angažmá v KHL. V Čerepovci vydržel jen krátce, absolvoval tam 10 utkání. Brzy se vrátil do České republiky, avšak do Mladé Boleslavi, ze které ještě v témže ročníku mířil do Komety Brno. S ní slavil svůj druhý extraligový titul.

V Kometě se okamžitě zařadil mezi nepostradatelné opory, v každé sezoně základní části minimálně nasbíral 39 kanadských bodů, v ročníku 2020/2021 dokonce bodů 51!

Holík: Zlín mě oslovil, Kometu jsem opustit nechtěl

Letos se mu na jihu Moravy tolik nedařilo, ve 30 zápasech získal jen 11 bodů, naposledy se trefil 2. listopadu.

Zažije v rodném městě kýžený restart?