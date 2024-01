Nešlo mu to dle představ, na předchozí sezony nenavázal. I proto se upekl dočasný návrat do Zlína, klubu, který mu dal hokejové začátky. Petr Holík věří, u Beranů zmáčkne pomyslné tlačítko restart a pomůže oběma stranám. „Vrátil jsem se do prostředí, kde jsem hokejově vyrůstal. Jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat,“ je plný očekávání 31letý forvard.

Petr Holík po návratu do Zlína. | Video: Deník/Radek Štohl

Dvojnásobný šampion extraligy odešel z Baťova města po sezoně 2016/2017. Od té doby se prostředí pro hráče dost proměnilo. „Překvapilo mě, jak je to pěkně zrekonstruované. Máme tu super zázemí! Změnilo se vážně úplně všechno,“ hlásí potěšeně zkušený borec.

Do Zlína se však nepřišel kochat. Má tu jasný cíl – pozvednout tým a nakopnout i sám sebe. Na 45násobného reprezentanta bude od prvního buly upřena velká pozornost, hokejová veřejnost od něj dost čeká. „Pod tlakem jsem býval hodně, doufám, že se s tím popasuju. Hlavně věřím, že pomůžu Zlínu a on nazpátek mně. Snad to vše klapne a bude to fungovat,“ přeje si Holík.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Pozvednout by potřeboval, v letošní sezoně zapsal jen 11 kanadských bodů. A to je u tak produktivního borce z minulých sezon málo. „Už to bylo dost o hlavě, dělá strašně moc. Do Zlína jsem však přišel s čistou hlavou,“ uklidňuje fanoušky ševců.

„Když se to začalo řešit, tak jsem o tom začal víc a víc přemýšlet. Už bylo potřeba dát nový impuls, vyčistit si hlavu a znovu se restartovat.“

Petr Holík je v nejlepších hokejových letech, za dva měsíce oslaví 32. narozeniny. Spojení se Chance ligou se tak v jeho případě ještě nedávno mohlo zdát jako fantas magory. Leč je to realita. „Extraliga byla ve hře, něco bylo rozjednané. Nebylo to však ve fázi, kdy bych měl smlouvy na stole,“ přiblížil někdejší hráč KHL.

Nakonec z toho vzniklo staronové angažmá ve Zlíně. Zatímco dříve proti němu ještě naskakoval v nejvyšší soutěži, poslední rok a půl vídal své rodné město jen v I. lize. Teď hodlá pomoci týmu, který ho hokejově vychoval. I to byl jeden z důvodů jeho příchodu.

„Vím, že je to o soutěž níž, tak to ale neberu. Mám z toho respekt. Sám jsem zvědavý, jaké to bude. Doufám, že výkonnost půjde nahoru,“ hledí pozitivně do budoucna

Ve druhé nejvyšší soutěži se mihl už v sezoně 2011/2012, kdy s Petrem Zámorským naskočili za Hradec Králové. „ Vím, že to nebude nic jednoduchého. Bude to hodně těžké, musím se na to připravit," uvědomuje si.

Chance ligu naposledy naživo viděl v sobotu, kdy Berani dlouho marně naráželi na bojovný Přerov. Z 46 střel se nakonec uchytila jen jedna. Problém tak znovu byl v koncovce. „Bavili jsme se o tom i s trenéry. Zlín měl převahu, více střel a hodně šancí. Měl zvítězit. Kdyby se to proměnilo, vypadalo by to jinak. Je to klišé, ale musíte více chodit před branku, aby se dorážky odrážely,“ vidí Holík prostor ke zlepšení.

Nevýrazným Beranům by měl pomoci právě příchod nejlepšího nahrávače extraligové sezony 2018/2019. Tehdy si v základní části připsal 38 asistencí.

V letošním ročníku se však propadl až do třetí, respektive čtvrté lajny. Na ledě v průměru strávil jen 15 minut a 8 vteřin. Ve Zlíně by ho měl dostat více. „Doufám, že to tak bude,“ pousmál se.

„Bude se to ale odrážet podle toho, jak se mi bude dařit. Může se stát, že mi to nepůjde a čas mít nebudu. Vše si musím zasloužit, vím to."

Jedním z problémů Beranů jsou přesilové hry. Nejen v nich by jim měl Holík pomoci. „Zatím jsme se o tom nebavili, jsem tu krátce. Nechám to na trenérech, kam mě zařadí, jestli i na přesilovku. Teď jsem ji dlouho nehrál. Vše je o debatě,“ ví dobře útočník, který při prvním tréninku byl po boku dvojice Paukku, Šlahař.

Jak to bude po konci sezony se teď rozhodně neví. Fanouškům ševců by se bezpochyby líbil návrat do extraligy a setrvání Petra Holíka v týmu. „Takto to v hlavě nemám. Hlavně jde o to, abychom se zlepšili jako tým a vyhrávali. Co se pak stane v play-off, to se stane v play-off,“ ukazuje na náročné vyřazovací boje.

A co Kometa? Jak to s ní vidí do budoucna? „Nic neberu jako uzavřenou kapitolu. Teď je to domluvené na konec sezony, pak se uvidí. Chci se soustředit na sebe a Zlín. To bych si zas zaplácal hlavu. Chci ji mít čistou,“ zdůrazňuje závěrem zvučná extraligová posila.