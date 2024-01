Není to jen čirá spekulace, žádná novinářská kachna. O angažmá Petra Holíka ve Zlíně se skutečně jedná. V neděli podvečer to potvrdil hlavní kouč hokejové Komety Jaroslav Modrý.

„Vše je ve fázi vyřizování, kluby se snaží dohodnout. Ještě se tak nestalo. Pořád se komunikuje a hledá se nejlepší cesta pro Petra a Kometu,“ pronesl Modrý v předzápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

Brněnský mančaft druhou lednovou neděli odjel do daleké Plzně, 31letý útočník však v sestavě chyběl. Podle původních informací přitom ještě na západě Čech měl naskočit.

Holík letos zatím odehrál 30 zápasů, ve kterých si připsal 11 bodů. Na gól čeká od 3. listopadu. „Kdo s tím přišel? Bylo to z obou stran. Letos se trápí, hledá se. Není to, co předvedl v minulých ročnících,“ vysvětlil lodivod brněnské střídačky.

Petr Holík má za sebou pět kompletních sezon v Kometě, v základní části vždy dosáhl na 39 kanadských bodů. Dvakrát se v ní dokonce dostal na hranici 50 bodů.

Pokud vše klapne a upíše se Zlínu do konce sezony – vrátil by se po sezoně do Brna? „Nikdy nemůžete říkat nikdy, možné je cokoliv. Znovu ale opakuji, vše je na dohodě klubů,“ dodal Jaroslav Modrý.