Podobný gól vstřelil nedávno. V prvním venkovním semifinále Chance ligy na ledě Třebíče. Před měsícem zvyšoval na 4:1, nakonec z toho byla vítězná trefa. Ve druhém utkání baráže na Kladně se znovu prosadil bruslí. Tentokrát útočník hokejových Beranů Petr Kratochvíl jen snižoval na konečných 1:3.

Útočník Zlína Petr Kratochvíl. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Bylo to výborně sehraný od celé pětky. Zdeňa Sedlák protečoval puk, Denis Kindl na sebe navázal dva hráče a pak to dával do prostoru, kde mě asi cítil. Ode mě se to pak odrazilo do brány,“ přiblížil jediný gól ševců v zápase. A celkově i obou dosavadních duelech proti Rytířům.

Když už se fanoušci ševců konečně po 107 minutách a 55 vteřinách dočkali, stejně si nemohli být jistí. Rozhodčí šli zkoumat, zda branka bude platit. „Že by to neuznali? Toho jsem se nebál,“ říká skálopevně 25letý útočník, pro kterého se jednalo o desátou branku v dresu Beranů. „Věděl jsem, že jsem neudělal pohyb nohou dopředu, že jsem jenom brzdil. Věřil jsem, že gól má regulérně platit!“

Úvod utkání byl opět špatný, že?

Začátek nám znovu nevyšel, starty máme bohužel špatný. Kladno je vždy o něco lepší. Začneme hrát až od půlky utkání. Pak si myslím, že je dokážeme i přehrávat. Takto musíme hrát celý zápas. V domácích zápasech to rozhodně bude potřeba zlepšit.

Čemu připisuje tyto začátky? Nejste příliš pasivní?

Nemyslím si, že bychom byli pasivní. Není to tak, že bychom nechtěli hrát. Bohužel nám to ale nevychází.

Kladno už v páté minutě vedlo 2:0. Rozhodlo to?

Úplně bych neřekl. Vedoucí tým i za stavu 2:0 může být pořád nervózní. Zatím trpíme na to, že nedokážeme dávat branky z vyložených příležitostí. Včera (neděli) jsme nedali gól, dnes (pondělí) pouze jeden. To je strašně málo. Doufám, že to doma zlepšíme.

Od druhé třetiny jste se zlepšili. Co se změnilo?

Setřepali jsme respekt, začali jsme s nimi normálně hrát. Dokázali jsme si, že to jde.

Za 120 minut jste Kladnu vstřelili jediný gól. Kromě druhé třetiny jste si však tolik vyložených šancí nevypracovali, že?

Souhlasím s tím. Na jeden gól s tak kvalitním soupeřem jakým je Kladno nevyhrajeme. Musíme na tom zapracovat, takto to dál nejde. Góly potřebujeme dávat, abychom s nimi vůbec drželi krok.

Čím to je, že se tak těžko dostáváte do šancí?

Kladno je samozřejmě kvalitní tým, má to dobře rozebraný. I díky videům jsou na nás dobře připraveni. Je to ale o nás, nějaké naší nešikovnosti, že se tam nedokážeme dostat. A šance pak případně proměnit. Pár jich tam totiž bylo.

První dva zápasy baráže jsou za vámi. Co vám ukázaly?

Ukázalo nám to, že série rozhodně není ztracená. Není to tak, že by zápasy byly jednoznačný. Dá se s nimi hrát. Doma nás poženou lidí. Snad budeme hrát lépe a Kladno více potrápíme. Vedení Kladna 2:0 ještě neznamená vítězství v sérii.

Budou fanoušci ve čtvrtek a pátek velkou vzpruhou?

Samozřejmě, jednoznačně ano! Strašně se těšíme na lidi, až nám doma vyprodají barák a poženou nás. Atmosféra u nás je famózní, hodně nám pomáhají. Doufám, že se všichni do toho pořádně opřeme, že sérii sem vrátíme za každou cenu.

Jak jste na tom nyní po fyzické stránce?

Asi bych lhal, že jsme plní energie, svěží. Únavu si ale rozhodně nepřipouštíme. Dva dny odpočineme, připravíme se na domácí zápasy. Uděláme maximum, abychom je zvládli.

Šlo poznat, že Kladno mělo šest týdnů pauzu?

Trošičku to poznat je. Určitě se ale nechceme vymlouvat na to, že za sebou máme dlouhé play-off. Takto je systém nastavený, musíme se s tím porvat.

Sezonu jste začínal v extralize, po působení v Chance lize znovu nastupuje proti extraligovému mančaftu. Pociťujete velký rozdíl?

Musíme brát v potaz, že extraliga je o trošičku výše, ale neřekl bych, že by to byl strašný rozdíl. Jak už jsem zmiňoval, je to o nás, musíme se tomu přizpůsobit. A zlepšit se!