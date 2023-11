Konec sobotního tréninku zpestřili tzv. dřevákem – kdo nedá tři nájezdy, něco platí do kasy. Právě tato disciplína dělá ševcům nejen v letošní sezoně obrovské problémy. „Nájezdy jsou špatné, dlouhodobě nám nejdou. Osobně si nemyslím, že se to na tréninku dá nacvičit, hráč to trochu musí mít v sobě. Je to jedna ze situací, se kterou se těžko pracuje, tréninkem složitě zlepšuje,“ tvrdí Leška

Přemýšleli jste přesto, že byste na této činnosti zapracovali?

Snažíme se to zlepšovat v různých herních cvičeních, kluci se při nich dostávají do nájezdů. Spíše chceme, ať je to jako v zápase z herní situace, než abychom samostatné nájezdy sterilně trénovali.

Nájezdy jste měli třikrát, proměnili jste však jen dva pokusy ze sedmnácti. Co se s tím dá dělat?

Je to o šikovnosti hráče, kluci si musí věřit. S přibývající části sezony věříme, že se některým začne více dařit, zvedne se psychika. To se podepisuje i na nájezdech.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Po 19 kolech jste osmí, uhráli jste 29 bodů. Zatím to vypadá, že v kabině vládne pohoda…

Bodů máme méně, než bychom si přáli a představovali si, stále je před námi spousta zápasů. Věřím, že se postupem času budeme dostávat v tabulce výš a výš. A že pohoda, která je vidět na tréninku, se přenese i do zápasů.

Na první Porubu ztrácíte 18 bodů. Má to pro vás v této části sezony určující význam? Od čtvrtého místa jste jen čtyři body.

Osobně to vůbec nevnímám. Poruba hraje dobře, sehráli jsme s ní dva naprosto vyrovnané zápasy. Nemyslím si, že by herně byla odskočená – má však herní pohodu, střílí branky, proměňuje hodně šancí. Sezona je dlouhá, vše se pak rozhoduje v březnu a play-off.

Když letošní sezonu vezmeme ryze z hlediska předváděné hry. Jak jste s ní jako trenéři spokojeni?

S předváděnou hrou jsme celkem spokojeni. Dostáváme se do šancí, navíc po akcích, které na tréninku pilujeme. Nejsme však spokojeni s produktivitou, neumíme s ní naložit. Na tom musíme nejvíce zapracovat, brzdí nás to, abychom byli na špici tabulky. Přenáší se i na zmíněné nájezdy.

Je slabá produktivita hodně o hlavě?

Samozřejmě je to o psychice. Na začátku sezony to o ní být nemusí, postupem času se to však podepisuje. Musíme se s tím naučit žít, vyrovnat a nějak to zlomit.

Leška o Finech i produktivitě: Všichni se postupně rozestřílí!

Během sezony často měníte pětky. Nepřemýšleli jste o ustálení formací?

Rádi bychom to ustálili, ideální složení však pořád hledáme. Když vidíme, že produktivita je slabá, že to nefunguje, tak se s tím něco snažíme dělat. Vždy jsou obecně dvě varianty – buď to necháte a věříte, že si kluci sednou, nebo to zkoušíte míchat. Vyzkoušeli jsme obě možnosti, lajny jsme drželi i tři čtyři zápasy při sobě. Zatím se nám to úplně nevykrystalizovalo.

Na druhou stranu to není pouze o produktivitě, že? Důležitá je i samotná sehranost…

Může to tak být i nemusí. Z trenérského pohledu bychom si ale pak řekli, že jsme s tím nic neudělali. Nejsme zbrklí, na sehrání dáváme prostor. Jsem přesvědčený, že kluci se začnou prosazovat. Se hrou jsme totiž spokojeni, jak s přechody středního pásma, hrou v obranném pásmu. Máme to dobré, z toho se dostáváme do šancí.

Fanoušci přesto nejsou spokojeni. Jak vnímáte jejich úbytek na domácích zápasech?

Úbytek nevnímám, doma většinou nastupujeme ve všední dny, do teď navíc bylo pěkně. Domácí zápasy hrajeme dobře, jsme hodně na puku, snažíme se hrát kombinačně, nedáváme nahazované puky. Horší je to s venkovními utkáními. Po loňské sezoně a posílení kádru samozřejmě byla očekávání. Když se však tým staví znovu, tak to chvíli trvá, je to těžké. Chtěli bychom být výš, hráči i trenéři.

Na sobotním tréninku už byl obránce Kuba Husa, který ještě nezasáhl do letošní sezony Chance ligy. Jak to s ním nyní vypadá?

Od doktorů ještě misí dostat zelenou, má jet na jednu kontrolu. Pak už by mohl hrát. Očekávám, že do 14 dnů by mohl být zpátky v sestavě. Zda stihne derby se Vsetínem? Záleží na zmíněné kontrole.

Hattrick? Platil bych petardu, směje se Šlahař. Mluví o výkonech i návštěvách

Mužstvo naopak na dvouměsíční hostování opustil Roman Vlach. Proč k tomu došlo?

Máme široký kádr, měli jsme pět útoků. Roman v poslední době nedostával prostor, v jeho letech je logické, že chce hrát. Momentálně odešel do Přerova. Uvidíme, co se za dva měsíce stane, přihodí. Nikde není napsané, že nemůže být zpátky. Vzhledem k play-off chceme mít široký kádr.

Odchod vzešel z jeho strany?

Myslím si, že to bylo oboustranné.

Z Francie v týdnu odešel Tonda Honejsek. Je nějaká možnost, že by se jako nedávný hráč vrátil do Zlína?

Myslím si, že se o tom nikdo nebavil, se mnou tedy určitě ne. Nevím však, zda vedení klubu o tom neuvažuje, tam mé kompetence nesahají. (úsměv)

Kádr by se už neměl měnit?

Za mě je to otázka o výkonech. Pokud se nezlepší, nemusí tady být hráči, ale ani trenéři. Když budou dobré, budeme vyhrávat a posouvat se tabulkou, tak se nic měnit nemusí. Pokud se hráči nezlepší, my je jako trenéři k tomu nepřivedeme, tak je logické, že se změny dít můžou.

Obávali jste se během posledních týdnů, že by vaše pozice měla být ohrožena?

Osobně jsem to tak vůbec necítil. Netuším ovšem, zda se o tom někde nebavilo.

K týmu jste přišel na jaře. Jak jste spokojený s vašim přínosem, vlivem a podobně?

Naprosto! Dostávám prostor, říkám svůj názor, bavíme se o tom. Jsme tým. Poslední slovo a největší zodpovědnost má samozřejmě Miloš, o všech situacích diskutujeme – oslabeních, přesilovkách, hře v obranném pásmu.