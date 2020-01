Také někdejší technicky vybavený útočník, který v dresu tehdejšího Gottwaldova i v součtu s druhou nejvyšší soutěží a dvou vítězných kvalifikacích potil dres ve 244 zápasech a vstřelil 91 branek, v nejvyšší soutěži pak za 155 utkání posbíral 106 kanadských bodů (42+64). „Přijdu se podívat,“ nebude 71letý Petr Leška starší chybět při slavnostním ceremoniálu svého syna, jehož dres s číslem 19 vyvěsí zlínský klub pod strop Zimního stadionu Luďka Čajky.

Těšíte se?

V mém věku už to beru jako normální věc. Něco tady Petr odehrál a dokázal. Asi si zaslouží, aby tady na něj nějaká vzpomínka byla. Přijdu se podívat.

Také jste hokej hrával. Co to pro vás jako otce znamená?

Že se tady vytvořilo dobré mužstvo, dlouholeté jádro, které tady zůstalo. Kluci byli sehraní. Byli to oni, kdo zlínský hokej posunuli dopředu. Největší radost mi udělal první získaný titul.

Který moment se vám vybaví v souvislosti s triumfem z roku 2004?

Když jsme se Slavií prohrávali 0:1, Petr ve vlastním oslabení vybojoval puk, nahrál Balaštíkovi a on vyrovnal na 1:1. A následně sám Petr v přesilovce otočil na 2:1. To byl pro mě největší moment. I následné oslavy byly velké, měl jsem tehdy na hokeji přítele ze Švýcarska a ten byl úplně unešený, když viděl, co se tady děje. Oslav se zúčastnil s námi. (směje se)

Vnímal jste první titul i z toho pohledu, že vy jako aktivní hráč jste měl jiné vrcholy kariéry v podobě postupů do nejvyšší soutěže a hráči tehdy posunuli zlínský hokej na další úroveň?

Přesně tak. Pro mě to bylo něco neskutečného. V hokeji udělat titul je vždy úspěch, na který se vždy bude vzpomínat. O Zlínu se už přestalo mluvit jako o mančaftu, který se nedokáže dát dohromady. Kluci dokázali něco, co už nikdo pomalu ani nevěřil.

Kromě jiného Petr stanovil i několik extraligových i klubových rekordů. Mají pro vás statistické údaje nějaký význam?

Určitě mají. Svědčí to o kvalitě hráče, který to dokáže. Pro mě je největší zadostiučinění a úspěch, že Petr odehrál nejvíc zápasů bez přerušení. Tohle se povede málokdy a málo komu.

Koneckonců je nejproduktivnějším hráčem celé extraligy, což také o něčem svědčí, ne?

Hlavně o tom, že chtěl hokej hrát dobře. Udělal pro to všechno. Jen když si vzpomenu, když jsem ho poslal do Švédska, když nehrál ve Zlíně, poté na dva roky do Kanady. Vrátil se a začal hrát extraligu. Postupně se dostával do sestavy, šel výkonnostně nahoru. Musel chtít sám.

Petr proslul svou chytrostí, elegancí, důvtipem, byl na ledě originální. Už odmala se lišil a vyčníval?

Odmala vyrůstal ve Zlíně, vlastně v Gottwaldově. Poté, co jsem sem přišel z Litvínova. Až za rok šel teprve do školy. Tréninky mu něco daly, ale hlavně všechno dělal, protože se tomu chtěl věnovat. Když chtěl hrát hokej, prostě ho hrál. Jasně, chodil se ještě dívat i na mě, když jsem hrával, nějaká rada nebo nápověda z mé strany vždycky byla. Už jsem měl něco za sebou. U něj jsem viděl to, co dnes chybí u mladých. Ten zápal pro hokej. Bydleli jsme na Jižních Svazích a jezdil na zimák trolejbusem. Dnes kluky na zimák odveze dvacet maminek nebo tatínků autem. Takhle to u nás nebylo. (směje se)