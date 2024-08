„Do středočeského klubu přichází Šenkeřík doplnit defenzivní řady, ale také podpořit ofenzivu, jelikož během své kariéry platil většinou za produktivního beka. V Tipsport extralize zaznamenal hned čtyři sezóny, ve kterých si připsal minimálně dvacet bodů. Nová akvizice Rytířů se již zapojila do tréninkového procesu kladenského A-týmu,“ vylíčilo Kladno na oficiálním webu.

33letý obránce si v loňské sezoně našel angažmu až v listopadu, kdy odešel do slovenské nejvyšší soutěže. V Banské Bystrici vydržel jen do konce ledna, kdy si ho vyhlédl Třinec.

„Ozval se však Honza Peterek (sportovní manažer Třince – pozn. red), komunikovalo se to přes agenta. Řešilo se odstupné. Chvíli to vypadalo, že to je hotové, druhý den vše padlo, kluby se nedohodly. Nakonec to přeci jen klaplo, Banská Bystrica souhlasila s odstupným. Jsem za to moc rád, s Třincem jsme získali titul, což se každému nepoštěstí,“ vyjádřil se Šenkeřík k angažmá na severu Moravy.

S třineckými Oceláři nakonec slavil zisk titulu. Nyní bude bojovat v mančaftu, který v posledních letech skončil poslední. Díky baráži se však v nejvyšší soutěži pokaždé udržel.

Na Kladně si mimo jiné zahraje s legendárním Jaromírem Jágrem!