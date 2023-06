Oficiálně byl členem kádru zlínských hokejistů, neodehrál však za ně jediný zápas. V případě sestupu do Chance ligy, který se nakonec uskutečnil, se obával existenčních problémů. Situace se změnila, Petr Šidlík nakonec šel hrát na Slovensko. Od příští sezony dokonce bude působit v Prostějově!

Petr Šidlík (vlevo). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Samozřejmě jsem rád zpět v Česku. Čekáme druhý přírůstek do rodiny a o to víc si toho vážíme," těší se 29letý obránce na své nové angažmá.

„Určitě pociťuji zodpovědnost. Říká se, že člověk se pod tlakem dokáže vybičovat k nejlepším výkonům. Věřím, že se to povede i mně, abych pomohl co nejvíc týmu," přeje si Šidlík.

Zkušený bek byl na konci ledna minulého roku součástí velkého trejdu. Do Mladé Boleslavi zamířila dvojice Oscar Flynn, Tomáš Hanousek, opačným směrem mělo přijít duo Valentin Claireaux, Petr Šidlík. Zatímco Claireaux podle dohody pomáhal ševcům, Šidlík se v dresu Beranů nepředstavil.

Spekulace potvrzeny! Šidlík za Berany hrát nebude

„Ačkoliv hráč má platnou hráčskou smlouvu a nic nenasvědčovalo danému kroku, rozhodl se pro ukončení své hráčské kariéry. Podle slov hráče přesun do Zlína v jeho rozhodnutí nehrál žádnou roli, za jeho nečekaným rozhodnutím jsou čistě osobní důvody," přiblížil tehdy zlínský klub.

K celé záležitosti se přímo pro Deník vyjádřil i samotný hráč.

„Mladá Boleslav mě vytrejdovala s celou smlouvou. Letošní sezonou to ještě nekončí, je tam pak zanesený další rok a jednoletá opce. Není tam žádná klauzule, že nemůžu jít do první ligy. Vzhledem k umístění Zlína v tabulce je reálná hrozba pádu. S financemi bych tam mohl jít až o 80% měsíčně dolů, což by pro nás znamenalo existenční problémy. Věřím, že to fanoušci pochopí," vysvětloval Šidlík.

Šidlík otevřeně promluvil o konci: Chance liga by znamenala existenční problémy

O tři týdny později už válel za Žilinu. V příští sezoně bude nastupovat v Chance lize za ambiciózní Prostějov, kam Berani jedou 25. září. Jestřábi zavítají do Baťova města ve středu 1. listopadu.

Dočká se od fanoušků „přivítání?"