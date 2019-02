Zlín - Hokejová extraliga zítra startuje a výsledky zlínského klubu budou zajímat také město, které je hlavním sponzorem. Zlínský deník proto vyzpovídal primátora Zlína Miroslava Adámka.

Generální manažer PSG Zlín Karel Adamík (v bílém) a primátor Zlína Miroslav Adámek | Foto: DENÍK/Martin Břenek

S jakým rozpočtem jde klub do nové sezony?

V případě PSG s. r. o. jde o rozpočet ve výši 78 milionů 800 tisíc korun, občanské sdružení bude hospodařit s částkou 33 milionů 700 tisíc korun.

Jak je nastaveno hospodaření klubu?

Byli bychom rádi, kdyby bylo vyrovnané. Děláme pro to maximum.

Může dojít k navýšení rozpočtu, nebo přes finální částku nejede vlak?

Jsme na začátku nové sezony a říkám, že k navyšování by dojít nemělo. Znovu opakuji, klub musí začít hospodařit zdravě, utrácet jen to, co má.

Podařilo se získat nějaké nové sponzory? Nedávno se objevila informace, že jistý zastupitel firmy odrazuje.

Získávat sponzory ať už pro hokej, či sport obecně je v dnešní době velmi obtížné. O to víc mě těší, že se nám podařilo navázat spolupráci i s několika novými sponzory, kteří dosud nechtěli do hokeje vstoupit. Chceme s nimi aktivně pracovat a vtáhnout je do dění v klubu. Nejde nám jen o to získat od nich peníze, ale chceme, aby se stali našimi partnery.

Informace, že jistý zastupitel odrazuje firmy od spolupráce s hokejem, opravdu máme. I proto se dotyčného (Martina Janečky, pozn. redaktora) na to ptal kolega Ondřej Běták na zastupitelstvu.

Můžete prozradit, kteří to jsou?

Například společnosti PSK, Cross nebo Weber. Jednání s dalšími probíhají a mohu naznačit, že jsou velmi vstřícná. Rád bych také zmínil, že řada firem, které zlínský hokej podporovaly, své příspěvky na nadcházející sezonu navýšila. Za to jim děkujeme.

Jakou částku město hokeji posílá?

Jde o 16 milionů korun do extraligového PSG Zlín s. r. o., dalších 5 milionů 838 tisíc korun jde do PSG o. s., které se stará o mládež a provoz.

Jak jsou nastaveny hráčské odměny v případě úspěšné sezony?

Každý hráč má podmínky nastavené jinak. Nelze je tedy paušalizovat. Ale obecně jsou nastaveny tak, že je v zájmu hráče, aby odehrál úspěšnou sezonu.

Některé Zlíňany zaráží, proč jdou do hokeje stále peníze z města. Jak byste jim odpověděl?

Jsme největším majitelem klubu, to je potřeba si uvědomit. Navíc dodržujeme uzavřené smlouvy, které jsou platné až do roku 2013.

Také jim vadí tak vysoké částky, které jdou do hokeje. Co říkáte této výtce?

Co jsou vysoké částky? Vždyť třeba do divadla město posílá výrazně více peněz než do hokeje, což asi mnoho lidí ve Zlíně neví. Znovu musím opakovat, že pouze dodržujeme platné smlouvy. A posíláme jen to, k čemu nás zavazují. Navíc je hokej v našem městě velmi populární. To koneckonců potvrdil i nečekaný a tragický odchod Karla Rachůnka. Fanoušci pochodovali ulicemi, lidé pokládali květiny a svíčky, projevovali soustrast. Určitě je dobře, že město klub podporuje.

Rýsuje se ve věci hokeje výraznější spolupráce se Zlínským krajem? Přeci jen reprezentuje i jej.

Se Zlínským krajem spolupracujeme na standardní úrovni. Budeme velmi rádi, když nám pomůže i s tím, aby se hokejový klub stal oblíbeným v celém kraji. Na tuto případnou spolupráci se těšíme.

Nedávno jste zmiňoval dokonce možnou transformaci zlínského oddílu na krajský klub. Byly již v této věci učiněny nějaké kroky?

Ano, vše připravujeme, máme velký zájem na tom, aby hokej nebyl jen zlínskou záležitostí, ale celokrajskou. Už proto, že máme ve Zlínském kraji jediný extraligový klub.

Co konkrétně vás překvapilo, když jste se seznámil s fungováním hokejového oddílu?

Po pravdě mě nepřekvapilo nic. Potvrdilo se, že je nutné klub stabilizovat. Proto jsme vyměnili jeho vedení.

Právě nové vedení nedávno otevřeně kritizovala ČSSD. Co se tedy novému vedení zatím podařilo?

Je toho hodně. Především položilo základy pro zdravé fungování klubu, který už si nemůže dovolit končit sezony v hlubokých ztrátách. Různými opatřeními se mu podařilo ušetřit ve srovnání s předchozím rozpočtem částku deset milionů korun. Třeba na platech hráčů je úspora čtyřmilionová. Tady bych připomněl, že hráči s úpravami svých platů souhlasili, došlo k nim po dohodě s nimi. Současné vedení klubu své práci rozumí, jsou v něm vysokoškolsky vzdělaní lidé s mnoha zkušenostmi, kteří mají naši podporu.

Jaká je vaše vize fungování zlínského hokejového klubu v budoucnu?

Klub je především potřeba finančně stabilizovat, aby nekončil sezony ve ztrátě. Právě na tom pracuje současné vedení klubu. Nastavilo nový model fungování, který po roce vyhodnotíme. Samozřejmě nám jde i o kvalitní sportovní výsledky. Rád bych v této souvislosti vyzdvihl přínos Petra Čajánka. Je to velká osobnost s obrovsky pozitivním vlivem na mužstvo i klub.

Stále ještě uvažuje město o převzetí hokejové haly od občanského sdružení?

V této chvíli zjišťujeme, zda je převod vůbec možný. Převzetí haly je skutečně naší prioritou. Obdobně fungují i ostatní kluby v České republice. Ty vlastní halu a podporují mládež a sledge hokej, což je dobrý model.

Netajil jste se tím, že je třeba Zimní stadion Luďka Čajky upravit pro dnešní podmínky. Jak si vy osobně představujete novou arénu beranů?

Upravit je toho třeba hodně, ta budova je doslova vybydlená, roky se na fanoušky nemyslelo. Tak třeba je nutné vylepšit sociální zázemí, zajistit, aby v hale nebyla zima, zvýšit komfort diváků v hledišti. Už na tom pracujeme. Došlo třeba k nákladné rekonstrukci prosklené jižní stěny, u které vážně hrozilo zhroucení. Je toho víc a další kroky přijdou.

Budete fandit v hledišti, nebo se necháte zlákat do VIP boxů?

VIP box nemůžu vyloučit. Dá se v něm totiž i pracovat pro klub. Pokud tedy dojde k tomu, že bude potřeba něco projednat při utkání, jsem připravený se v něm objevit. Jinak ho cíleně vyhledávat nebudu.

A plánujete podobnou akci jako v play-off předešlé sezony, kdy jste se ocitl přímo na střídačce?

Určitě bych se zase aspoň několikrát chtěl postavit na střídačku jako lékař. Samozřejmě jen pokud s tím budou doktoři týmu souhlasit. Rád takto mužstvu pomůžu, navíc na střídačce je ta nejlepší atmosféra.

Co by bylo podle vás úspěchem v letošní sezoně?

Asi moc nepřekvapím, když řeknu, že naším základním cílem je postup do play-off. Potom se uvidí.

A co byste popřál hokejistům do nové sezony?

Zdraví, zdraví a zase zdraví. A také to, aby se hokejem bavili a aby hráli tak, aby bavili i fanoušky.