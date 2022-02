„Kluci věděli, o co hrají, a tak k tomu také přistoupili. Myslím si, že podali výborný kolektivní výkon na hranici svých možností. Samozřejmě jsme měli i štěstí, ale to přeje připraveným," usmíval se po konci utkání asistent zlínské juniorky Oldřich Horák.

Ševci po středeční těsné výhře nad Chomutovem 6:5 v pátek večer dokázali urvat důležitý bod z ledu Mladé Boleslavi, na kluzišti třetího mužstva tabulky prohráli 2:3 po prodloužení. S dvanáctou Olomoucí na tom před zápasem byli bodově stejně, vzhledem k lepším vzájemným utkání se v případě výhry v Liberci nemuseli otáčet na pozdější výsledek Hanáků.

Utkání s Libercem pro Berany nezačalo nejlépe, už ve čtvrté minutě inkasovali. O pět minut později srovnal Talafa, v čase 16:25 Tygři podruhé získali náskok. Tentokrát stačila pouhá minuta a půl, a bylo znovu srovnáno, udeřil Čechmánek.

Domácí ve druhém dějství potřetí v zápase šli do vedení, těsně před polovinou duelu skóre na 3:3 upravil nejproduktivnější hráč Beranů Chludil. V závěrečné třetině hosté využili početní převahu, překvapivou výhru 73 vteřin před koncem zápasu stvrdil Luža.

„Dvě třetiny jsme dotahovali a do třetí jsme šli za stavu 3:3. Věděli jsme, že kdo dá gól, bude mít velkou výhodu. Nakonec jsme ho dali my a potom přidali pojistku do prázdné branky. Klobouk dolů před klukama, jak se postavili k celému víkendu a jak ho odmakali," dodal Horák.

Junioři Beranů se v nadstavbě představí ve skupině "A", kde se utkají s Plzní (1. místo po základní části), Třincem (6.) a hradeckým Mountfieldem (7.). Plzeň si do dalších bojů přenáší šest bodů, Třinec tři, Hradec se Zlínem jsou na nule.

Mužstva na sebe narazí čtyřikrát. První utkání čeká ševce už v úterý na ledě Plzně. Končit se bude 19. března.

DHL extraliga juniorů, 38. kolo

Bílí Tygři Liberec – PSG Berani Zlín 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Měchura (Nezbeda, Kovář), 17. Leden (Kovář, Cikhart), 26. Hois (Kříž, Leden) – 9. Talafa (Luža, Čechmánek), 18. Čechmánek (Frömel), 30. Chludil, 44. Pilát (Martinec, Riedl), 59. Luža.

Bílí Tygři Liberec: Vopravil (Krátký) – Kollert, Starý, Hladík, Patzelt, Culek – Leden, Nezbeda (C), Cikhart, Hois, Pavlík, Kříž, Měchura (A), Plos, Jenčovský, Zajíček, Gajda.

PSG Berani Zlín: Synek (Šarman) – Kunst, Burian, Nábělek, Talafa, Velikovský, Reidl (C), Kráčalík – Ramert, Martinec, Horský, Dědek, Masař, Pilát, Frömel, Luža (A), Chludil, Čechmánek.