Zlín – Pesimistické předpoklady se naplnily. Stejně jako v neděli s Pardubicemi také páteční extraligový zápas hokejistů PSG Zlín s Olomoucí byl odložen kvůli poruše chladícího zařízení. Nový termín byl stanoven po dohodě obou klubů a souhlasu ze strany vedení extraligy a hokejového svazu na úterý 27. října v 17:30 hodin. Odložené utkání s Pardubicemi se odehraje v úterý 1. prosince od 17.30. Zakoupené vstupenky přes webové portály na oba zápasy zůstávají v platnosti i na náhradní termíny.

„Myslím, že je ohrožený i páteční zápas s Olomoucí," přiznal Deníku už včera obavy ředitel zlínského zimního stadionu David Navrátil.

Potvrdily se.

Ptáte se, jak dlouho mimořádná situace, která ve Zlíně nemá obdoby, může trvat? „Na to neumím odpovědět. Strašně jsem chtěl, abychom v pondělí měli led, ale to bylo science fiction podle předběžných informací, které jsem měl od dodavatelské firmy," přiznal Navrátil.

Potrubí je již opraveno a nyní celé vedení netrpělivě vyhlíží servisní organizaci, aby doručila chybějící chladidlo. „Poté začneme s postupným spouštěním, odvzdušňováním celého systému, abychom mohli v nějakou chvíli začít plně chladit," vysvětluje postup Navrátil.

Celá havárie se odehrála v sobotu dopoledne během druhé přestávky zápasu mladších žáků s Warriorem Brno. „Došlo k úniku chladicího média z brankoviště u tyčky branky. Začalo stříkat chladicí médium na led," popisoval Adamík.

Zároveň také vedení pátrá po příčině havárie, která však zatím není známá. „V tuto chvíli nevíme. Mám dvě možnosti, jak se to stalo, ale momentálně bych nechtěl spekulovat. Musíme udělat nějaká opatření, aby se do budoucna k tomu už nedošlo," upozornil Navrátil, který situaci považuje za vážnou.

Momentálně je plocha již bez ledu, znovu se budou také malovat reklamy. „V největších tropech jsme v létě dělali obě ledové plochy. Měli jsme vše připravené, reklamy i led, a když je vše, jak má být, přijde takový průšvih," nechápe Navrátil.

„Člověka to vnitřně strašně sžírá. Představte si, že si koupíte nové auto, natankujete a zůstanete stát na dálnici, protože zjistíte, že nemáte benzin. A čekáte, až vám ho někdo doveze. Musíte jej dolít, nastartovat a můžete jet. My jsme ve fázi čekání," podotkl Navrátil.

Přišli jsme do kabiny a trenéři nám řekli, že nejdeme ani na led, popisuje nedělní dopoledne Ondráček

Zlín – Neplánovaně volnou neděli měli zlínští hokejisté po havárii chladicího zařízení. Zatímco na jiných zimních stadionech se hrál hokej, ve Zlíně dostali hráči mimořádné volno.

„Přišli jsme do kabiny a trenéři nám řekli, že nepůjdeme ani na led. Museli by nějak přesouvat tréninky na druhé hale. Takže jsme měli volno a máme si každý udělat, co potřebujeme," popisoval třeba útočník zlínských hokejistů Jiří Ondráček, který už včera se svými spoluhráči na druhé ledové ploše PSG arény trénink absolvoval.

Už během sobotního odpoledne mezi hráči zvěst o havárii kolovala. „Dozvěděl jsem se to od kluků. A pak na internetu, že se nehraje a co se stalo," líčil Ondráček.

Neplánovaná minimálně týdenní pauza je tak dalším problémem týmu, který je v tabulce extraligy předposlední s neodehraným zápasem s Pardubicemi k dobru.

„Ještě nevíme, jestli budeme hrát v pátek, ale nemyslím si, že to bude nějaký problém. I když zápasový rytmus je pro nás lepší. Snad se na to připravíme a zvládneme zápasy i po takové době," věří Ondráček.