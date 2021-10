Zlínští se budou snažit potvrdit skvělý vstup do sezóny, kde získali plný počet šesti bodů a usadili se na čele tabulky. Nejprve zvítězili na Spartě 7:5, následně v Karlových Varech poměrem 5:4. V obou případech vedl tým trenéra Sedláčka 3:0, nakonec byla ale koncovka duelů dramatická.

"Myslím si, že tam nastalo trochu uspokojení z toho vedení, které nás možná i zaskočilo. První zápas na Spartě byl obecně divoký, druhé utkání se ukázala kvalita Varů, které chtěly se zápasem ještě něco udělat. Kvalitní soupeři vám nedají nic zadarmo, což se ukázalo" podotkl lodivod Zlína.

O další body budou Moravané bojovat doma, v sobotu se na zlínské PSG aréně očekává šlágr víkendu, přijedou Pardubice.

Tým, který se Zlínem třikrát válčil ve finále. Ač těžký soupeř, pro Zlín oblíbený. Finále vždy vyhrál a navíc v Baťově městě Pardubice ještě nikdy v historii nevyhrály. 10 zápasů v základní části a 4 v play off vždy vyzněly pro zlínské barvy. A v posledních letech v dlouhodobé části po celkem jednoznačných výsledcích: loni 8:3, dále 6:3, 7:3, 4:0, 9:2, 5:1, 6:1, 3:0.

"Pardubice jsou výborný soupeř, velmi kvalitní mužstvo. Ale nevím, jak to říct… prostě nám asi jejich hra sedí. Věříme, že se nám zase povede vstup do zápasu a budeme tahat za delší konec. Ale platí to samé, co o Spartě a Varech: vinou loňské pauzy jsme s tímto týmem rok nehráli, takže my je, i oni nás mohou v ledasčem překvapit," je si vědom Tomáš Sedláček.

Mustangové na úvod ligy sehráli jediný zápas, stejně jako nedělní soupeř Zlína Olomouc. Pardubice ve vzájemném duelu s Kohouty slavily jednoznačný triumf 6:0.

V neděli pak Zlín zamíří v rámci 4. kola na led Olomouce. Poslední vzájemní zápasy se datují do sezóny 2019/2020, to LAPP venku vyhrál 6:1, doma taktéž soupeře přehrál, a to poměrem 5:1.

"Když dostanou šanci, umí to být soupeř velmi nepříjemný, vzdorující až zarputilý. Umí minimálně zápas znepříjemnit," upozorňuje Sedláček, který by oproti úvodním dvěma zápasům snad mohl o víkendu přivítat i kompletní kádr. "Věříme v to," dodal.

Sledge hokejisté Zlína se v sobotu utkají doma s Pardubicemi.Zdroj: petrkoval.cz

Zápas v olomoucké Plecharéně bude dozajista zvláštní i pro zlínskou dvojici Slavomír Ferenčík a Dávid Korman, kteří v lednu 2019 přišli do Zlína právě z Hané.

"Těším se, že po dlouhé pauze si znovu zahraju ligu. Nic speciálního to v Olomouci ale pro mě už není," řekl Korman, který úvodní dvě kola vynechal. Naposledy, když se představil v Olomouci, dvakrát skóroval. "Kéž by se to povedlo znovu," přeje si třiadvacetiletý forvard.

Mimochodem, Olomouc má pro Zlín historický význam. V roce 2002/2003 se účastnila Českého poháru, tehdy tříčlenného ještě s Kolínem.

Zlín všechny tři vzájemné zápasy vyhrál, přičemž ten první 1:0. Gól Pavla Juliny v tomto utkání se stal historicky první trefou v rámci oficiální soutěže v Česku. Ve třetím měření sil pak Zlín zvítězil 10:0, což je doposud nejvyšší výhra ve vzájemných duelech.

Autor: Jakub Kudláč