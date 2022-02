Aktuální postavení Beranů je pro zlínského rodáka velmi těžké. „Na rovinu je to složité, není mi z toho dobře. Zlín je můj domov, mám to tady rád. Po městě se mi v této době nechodí dvakrát dobře,“ přiznává 31letý útočník.

Během dosavadního ročníku nejvyšší soutěže posbíral 11 kanadských bodů za 3 branky a 8 asistencí. Se svými výkony spokojený není. „Určitě jsem měl lepší sezony, standard byl poslední dobou jinde. Nepředvedl jsem, co bych měl předat mužstvu. Jde to i na moji hlavu,“ říká Okál sebekriticky.

Hokejistům Zlína po večerních výsledcích brzy hrozí reálný sestup do Chance ligy. Dokáže si Okál už teď představit, jak by bylo složité se do nejvyšší soutěže vrátit? „Upřímně neumím, takovou situaci jsem ještě nezažil. Do první ligy jsem akorát ještě jezdil jako mladý kluk.“

Hokejoví Berani jsou po prohře s Třincem krok od sestupu

Berani do zápasu s Oceláři vstoupili lépe, už ve třetí minutě vedli 1:0. Ve zbytku zápasu však už neskórovali, hosté naopak čtyřikrát. Zatímco domácí nezužitkovali ani jednu přesilovou hru, soupeř v těchto speciálních formacích udeřil dvakrát. „Přesilovky mají smrtící,“ přiznal. „Taky jsem udělal faul, byl z toho gól,“ poukázal na třetí třetinu a situaci, kdy favorit ve 46. minutě odskočil na rozdíl dvou branek.

Svěřenci Luboše Jenáčka o první odvrácení sestupu budou bojovat už v neděli, kdy se od 16.00 hodin představí na ledě Mladé Boleslavi, která z posledních deseti zápasů získala pouhých šest bodů. Poslední výhru zapsala před týdnem, kdy doma porazila České Budějovice 4:1.

Kladno o půl hodiny později zahájí zápas na kluzišti Plzně.