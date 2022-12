Polovinu uplynulého měsíce pak promarodil – chyběl v pěti zápasech, nezasáhl ani do posledního listopadového střetnutí ve Frýdku-Místku. „Po zranění to ode mě bylo utrápené, psychicky jsem byl dole. Snažil jsem se makat a otočit to,“ popsal druhý nejproduktivnější hráč uplynulého ročníku základní části Chance ligy.

Bod obratu pro 28letého forvarda (snad) nastal první prosincovou středu – už ve čtvrté minutě úspěšně zamířil do branky Šumperku. „Domácí jeli do protiútoku, nám se to podařilo vypíchnout, najednou jsme měli přečíslení my. Piškot (Pavel Kubiš – pozn. red) mi to pak hezky nahrál. Musel jsem to jen trefit, to se povedlo,“ pousmál se.

Další branky ovšem nepřidal. I přes to, že z hostujících hráčů měl největší počet střeleckých pokusů – na domácího gólmana pálil pětkrát.

Po Pavlu Sedláčkovi a Bedřichu Köhlerovi navíc ze zlínských útočníků zapsal třetí nejvyšší ice-time – 18 minut a 34 vteřin. „Cítil jsem se dobře, bylo to dáno i našimi přesilovými hrami. Dostal jsem se do hodně šancí. Jeden gól je z mého pohledu málo,“ pomýšlel na více úspěšných zásahů.

Vysoký ice-time si nepřipsal jen zásluhou přesilovek. Ale i díky umístění do elitní formace vedle kapitána Pavla Kubiše a Antonína Honejska. „Vážím si toho, důvěru nového trenéra se budu snažit vrátit. Po uplynulých týdnech je to pro mě psychická vzpruha. Je pouze na mně, abych ukázal, co umím a pomohl týmu vyhrávat!“

Ševci ovšem na úvod pod novým lodivodem Milošem Říhou mladším neuspěli, na ledě Šumperku prohráli 1:3.

A to i vinou starých bolístek – tedy častých vyloučení. Na trestnou lavici usedli hned v šesti případech, v závěru druhé třetiny se navíc dopustili dvou faulů v krátkém sledu, vinou čehož museli absolvovat dvě minuty dlouhé oslabení třech proti pěti.

Domácí nakonec žádnou z těchto příležitosti nepotrestali. „Tak vysoký počet vyloučení se nesmí stávat. Bylo to i z přemíry snahy,“ říká Mrázek.

Po neúplném 28. kole druhé nejvyšší soutěže se hokejoví Berani nachází na devátém místě tabulky, za nimi zaostávají právě o skóre horší Draci. „Dali jsme do toho všechno. Pod novým trenérem jsme měli dva tréninky, doufám, že v dalších zápasech to bude lepší,“ přeje si třetí nejlepší střelec zlínského mančaftu Petr Mrázek.

Zlínské hokejisty už v sobotu čeká další zápas, od 16.30 hodin absolvují venkovní duel proti Dukle Jihlava. Na šesté mužstvo soutěže ztrácí osm bodů.