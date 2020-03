Jen brankářská dvojice Libor Kašík s Danielem Hufem se zrovna vracela z výklusu, zatímco kouč Robert Svoboda vyrazil před obědem domů.

„Počítáme s tím, že kdykoliv nám může sezona skončit. Vidíme to všude okolo,“ zmínil kouč Svoboda soutěže na Slovensku, v Německu, i Rakousku, které již s okamžitou platností ukončili soutěže kvůli šířící se pandemii koronaviru.

„Všechno k tomu směřuje, neděláme si iluze, že by se odehrála zkrácená verze. Čeká se na to, aby to mělo efekt návštěvnosti. Pokud případů přibývá, nedá se říct, že za čtrnáct dnů by byla situace lepší,“ tuší Svoboda, že sezona může kdykoliv skončit nedohraná.

V případě, že se situace radikálně nezmění, hráči se opět sejdou v pondělí a začnou se připravovat na pokračování předkola play-off, které by dle upraveného a nového rozpisu mělo pokračovat rozhodujícím třetím rozhodujícím domácím zápasem 30. března.

„Budeme se připravovat na alternativu, že bychom hráli. Příští týden normálně trénujeme a budeme čekat. Každý vidí, jaká situace je. Mění se z hodiny na hodinu. Kdykoliv mohou rozhodnout, že sezona definitivně končí. My se tím netrápíme, dali jsme si do pondělí volno a budeme čekat jako všichni ostatní na rozhodnutí,“ dodal Svoboda, který ocenil přístup svých hráčů, kteří zatím poslední druhý zápas předkola play-off v Olomouci odehráli před prázdným hledištěm.

„Když jsem se na to podíval v televizi, nebyl to pouťák, ani přáteláček. Kluci věděli, o co hrají. Šlo o prestiž. Jsou na to dva pohledy: sportovní a ekonomický. Na ekonomice jsme všichni závislí,“ dodal Svoboda.