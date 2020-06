O pár minut později s ním už již bez bruslí poskakoval na stole v kabině, na hlavě měl nasazený klobouček, na sobě mistrovské tričko…

„Kurva, patnáct let poctivé práce! Tohle je odměna,“ křičel do světa Okál. Bylo mu tehdy 34 let.

Oficiální webové stránky klubu tenkrát vystihly moment radosti prvního kapitána, který Zlín dovedl až k historickému titulu. V klubu věrně sloužil osmnáct let, na krk pověsil ještě tři stříbra.

„Někteří kluci projeli celý svět. Já na to ve Zlíně čekal a jsem rád, že jsem pohár mohl aspoň jednou zvednout,“ vzpomínal kdysi pro Deník Okál.

„Pít se bude dneska všechno a všem nám bude hodně špatně,“ prorokoval Okál vášnivé oslavy po výhře ve finále nad pražskou Slavií 4:1 na zápasy.

Od roku 1991 neoblékl jiný než žlutomodrý dres. I více než deset let po skončení aktivní kariéry je pro zlínské fanoušky za svou věrnost modlou. Když se objeví na zimním stadionu, vyvolávají jeho jméno. Nyní si můžete ve fotografiích a některých archivních snímcích vychutnat slavné momenty i éru, kdy Miroslav Okál potil krev za Zlín.

„Perfektní kluk, který nepotřeboval dělat žádného manažera nebo agenta. Všechno si vyřizoval sám. Naprosto férový a poctivý ogara s gottwaldovským neboli zlínským srdcem,“ poznamenal na adresu Okála Bohumil Kožela, někdejší generální manažer. Ten, co jemu předával slavnou trofej.

„Nevím, odkud začít. Měl jsem kolem sebe vrstevníky a pak jsem měl Miru, který byl o pár let starší než já. Vzal si mě pod křídla, spoustu let jsme tady válčili vedle sebe a spolu. Byly to nádherné časy. Kluk, který hrál jen ve Zlíně. Poctivec, velké srdce. A živel,“ reagoval Petr Čajánek, Okálův velmi dobrý kamarád a spoluválečník ze spousty bitev.

„Super kapitán a výborný skromný kluk do kabiny. Na ledě pro mužstvo odvedl první a poslední,“ vystihl Martin Hamrlík, další z tehdejší party.

Dnes mu jeho šedesátka visí pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky. Zcela právem.

Miroslav Okál

Narozen: 10. dubna 1970 ve Zlíně. Přezdívka: Očko. Post: útočník.

Kariéra: TJ Gottwaldov (1980-1989), Topoľčany (1. SNHL vojna, 1989-1991), Zlín (1991-2008)

Týmové úspěchy: mistr (2004), 3× vicemistr (1995, 1999, 2005), 1× bronz (2002)

Reprezentace: 10 zápasů, 1 gól.

„Gól je můj moment slávy. Mikeska mi nahrával a zblízka jsem to tam foukl. Myslím, že 2:0 jsme vyhráli proti Finsku. Nikdy jsem se v nároďáku moc neprosadil. Ale jsem rád, že jsem si to zkusil. Na první zápas si už ale nevzpomenu.“

Osobní úspěchy: Vítěz klubového kanadského bodování 1991/92 se 28 body, 2× nejlepší střelec týmu 1999/00 (26 gólů) a 2000/01 (18 gólů)

Celkem 823 zápasů v nejvyšší soutěži, 217 gólů, 240 asistencí, 457 bodů a 992 trestných minut.

Od roku 1991 17 sezon, 813 zápasů v řadě za jediný tým Zlín

Premiéra: 28. dubna 1988. Ve svém prvním zápase poprvé skóroval, když zvyšoval na 4:1 v posledním zápase skupiny o záchranu Brno Gottwaldov (4:7)

„Bylo to proti Brnu a taky jsem dával gól. Matně si to vybavuji. Zakončoval jsem myslím bekhendem.“