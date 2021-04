Úkol zněl na první pohled jednoduše – s brankářskou holí se od modré čáry trefit do prázdné branky. Jedinou překážkou byla ležící hráčská hůl před samotnými reprezentanty, na což několikrát doplatili Gazda se Šaldou.

Zlínský bek na rozdíl oproti dvěma parťákům musel řešit handicap, jako pravák střílel bekhendem. „Vzhledem k tomu, že hokejku držím nalevo a k dispozici byla pouze pravačka, tak mi to přišlo jako nejlepší způsob to zkusit. Nebylo to špatné," pousmál se 23letý obránce Beranů.

Reprezentační trio čekaly tři série po pěti pokusech. Nejlépe ze všech si vedl Matěj Blümel (7 úspěšných pokusů), druhý skončil Radim Šalda (5). Třetí místo zůstalo právě na zlínském odchovanci.

A jak dopadla neúspěšná dvojice? Za "trest si vysloužila" kotoul na ledě.

Jak vše vypadalo, se můžete podívat zde.

Daniel Gazda se společně s národním týmem připravuje od konce března. Svěřence Filipa Pešána příští týden čekají dva přípravné zápasy s Rakouskem, Mistrovství světa v Lotyšsku se pořádá od 21. května do 6. června.