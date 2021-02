Běžela 59. minuta včerejšího extraligového střetnutí mezi domácím Třincem a hostujícím Zlínem. Oceláři potvrzovali roli favorita a vedli 5:1.

Za tohoto stavu však trestuhodně nechali ujet hostujícího Zdeňka Okála na Mistra světa z roku 2010 Jakuba Štěpánka, což se aktuálně 2. týmu extraligy vymstilo.

„V těchto věcech je hodně šikovný. Když si věří, tak s pukem umí tzv. nemožné. Už víme, co od něho čekat, dáváme si na to pozor. Když to na začátku zkusil, tak nás párkrát napálil. Zdeňa se o to pokouší často," pousmál se mladý brankář Beranů Michal Kořének.

Co "Očko" vymyslel za kulišárnu, se můžete podívat níže.