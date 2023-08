/FOTOGLAERIE a VIDEO/ Porážkou zahájili sérii sedmi přípravných zápasů prvoligoví hokejisté Zlína. Se sedmi juniory v sestavě podlehli rivalovi z Přerova 0:3. „Nejsem spokojen s výsledkem, ale ani hrou před oběma brankovištěmi, kde jsme byli nedůrazní,“ zlobil se po čtvrtečním duelu Beranů Miloš Říha.

„Rozhodla první třetina, kdy jsme měli velmi dobrý pohyb, nasazení, soupeře přestříleli 20.5. Ale naše chyby trestal a střílel branky Přerov. Doplatili jsme na naši neefektivitu,“ mrzí trenéra Zlína. „Ve druhé třetině se na nás asi projevila únava, herně od nás nebyla dobrá. V poslední dějství jsme už měli více ze hry, ale byli jsme v koncovce bezzubí,“ dodal Říha.

Lepší náladu tak měl přerovský Robert Svoboda. „Konečně jsme zde zvítězili,“ s úsměvem glosoval první úspěch ze série přípravných zápasů. „Obě strany daly příležitost mladým hráčům, hrálo se ve velice solidním tempu. I hokejově to bylo dobré,“ pustil se do hodnocení Svoboda. „Byli jsme úspěšnější v koncovce, což ale v přípravě vůbec nepřeceňuji. My i Zlín jsme v hrubé přípravě, ještě se nevěnujeme herním věcem, taktice. K tomu se dostaneme, až se zúží kádr,“ dodal trenér Přerova.

Další přípravné utkání sehrají Berani se stejným soupeřem za týden na Hané.

BRANI ZLÍN – PŘEROV 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Hejcman (Černý, Tomi), 15. Indrák (Tarnoczy, Černý), 23. Tarnoczy (Dobša, Chroboček). Rozhodčí: Šiška, Škach – Blažek, Jurčík. Diváci: 500.

Berani: Huf – Suhrada, Riedl, Zavřel, Husa, Talafa, Burian, Nábělek – Schlekmann, Werbik, Sedláček – Lang, Sadovikov, Pilát – Čechmánek, Huhtela, Sedlák – Vaculík, J. Heš, Novák. Perov: Postava – Adámek, Černý, Hanák, Cubo, Holík, Chroboček, Bárta – Tomi, Hejcman, Hradil – Krupa, Indrák, Jan Svoboda – Dobša, Karafiát, Tarnoczy – Chludil, Nemec, Konečný.