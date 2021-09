Berani do nové sezony Tipsport extraligy vstoupí v pátek, od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Litvínov.

K nešťastnému zranění došlo poté, co přepadl přes brankáře soupeře, po čemž narazil hlavou do mantinelu.

„Nově to umožňují mimořádná nařízení ministerstva zdravotnictví. Na sezení nebudou dle současných podmínek uplatňované žádné omezení.

Novinkou posledních dnů je opětovné zařazení do prodeje permanentních vstupenek na stání.

„Dres je letos věnovaný oslavám 700 let města Zlína. Hvězdičky z minulé sezony nahradila ležatá osmička, která dominuje znaku spojeného s oslavami. Zatím stále plánujeme celkem čtyři sady dresů. Třetí i charitativní představíme v průběhu podzimu,“ informoval marketingový manažer PSG Berani Zlín Libor Kožík.

Na stovky nadšených příznivců v průběhu krásného slunečného dne čekal bývalý kapitán klubu Tomáš ŽIžka, jeho nástupce od nadcházejícího ročníku Tomáš Fořt, brankářské duo Libor Kašík, Daniel Huf či hráči do pole Lukáš Vopelka, Zdeněk Okál, Jakub Šlahař, Pavel Sedláček, Jiří Karafiát a Matěj Sebera.

Hokejoví Berani do nadcházejícího ročníku nejvyšší soutěže vstoupí s novými dresy. V průběhu ročníku by měla být představena také třetí a charitativní sada, obě verze jsou plánovány na letošní podzim. | Foto: Deník/Jana Vozárová

