Jak jde ze zpomalených záběrů skutečně spatřit, Novotný o Žižku zavadil lapačkou. Zda už to byl úmysl, nebo pouhá náhoda, můžete posoudit v přiloženém videu.

„Žíža mi říkal, že ho Novas udeřil, a že se ve čtyřiceti nenechá mlátit od brankářů. Když hrajeme s Vary, tak se na Novotného pokaždé připravujeme – hodně padá. I když projedete dva metry okolo brankoviště, tak to zkouší. Teď se předvedl v jiném světle," vyjádřil se k incidentu útočník Beranů Antonín Honejsek.

O výsledku v podstatě už bylo rozhodnuto. Do konce utkání zbývala necelá minuta a čtvrt a Berani proti Karlovým Varům prohrávali 0:3. V té chvíli se za brankou hostů strhla velká mela.

