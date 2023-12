Takovou půlsezonu si rozhodně nepředstavovali. Volejbalisté Zlína ji zakončili sobotní porážkou na půdě posledního mančaftu Uniqa extraligy, v Ostravě prohráli 1:3 na sety.

Zápas 12. kola extraligy volejbalistů VK Ostrava - Fatra Zlín 3:1. | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„V Ostravě jsme chtěli předvést sebevědomý a bojovný výkon a ten jsme bohužel předváděli jen v podstatné části prvního setu. Pak jako kdyby náš tým odešel z palubovky a byli jsme jen stínem toho, co jsme hráli v prvním setu,“ posteskl si hlavní kouč zlínského mančaftu Zdeněk Sklenář.

Fatra v úvodním setu sice ztratila čtyřbodový náskok, sadu přesto dokázala získat ve svůj prospěch.

Fatra krizi odmítá: Rozhodují maličkosti, pořád máme rezervy, líčí kouč Sklenář

Hosté druhé dějství i vinou ztráty 3:12 prohráli o 11 bodů. Ve třetím sice stáhli čtyřbodové manko a vyrovnali na 21:21, v koncovce ovšem neuspěli. Závěrečný set už patřil domácím volejbalistům.

„Není to o herních činnostech, ale o našich hlavách a srdcích, bez kterých se to neobejde,“ mrzí Sklenáře.

„Ostrava nás přehrála na servisu, kde byla daleko efektivnější než my. Tím pádem jsme nemohli moc kombinovat. My jsme nebyli tak důrazní na útoku. Táhne se to s námi déle a v útoku musíme přidat, abychom vyhráli zase nějaký zápas,“ posteskl si kapitán Zlína Duc Luan Truong

Fatra je po polovině základní části na jedenáctém místě nejvyšší soutěže, za 12 zápasů vybojovala jen devět bodů.

Uniqa extraliga, 12. kolo

Ostrava – Fatra Zlín 3:1 (22, -14, –22, -19)