Připomeňte si, jak Zlín slavil druhý titul a Kašík se chtěl zastřelit

Pětadvacátého dubna uplynulo šest let od chvíle, kdy se hokejisté Zlína podruhé ve své devadesátileté historii kropili šampaňským a v moři euforie. Berani v čele s kapitánem Petrem Čajánkem, jenž se po čtyřech stříbrných finálových sériích dočkal sladkého happyendu, porazili ve finále Kometu Brno 4:1 na zápasy. Zlín tehdy hrál finále podruhé za sebou, počtvrté za posledních deset let a celkově pošesté za 19 let!

Připomeňte si v bohaté fotogalerii, jak se ve Zlíně slavil v pořadí druhý mistrovský titul 2014. | Foto: Snímky/Daniel Ostrčilík, Jiří Hejtmánek