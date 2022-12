OBRAZEM: Mladí hokejoví Berani zaskočili Černé vlky

Cílem výběru pro tuto sezonu je především hodně bruslení a aktivní hokej – tedy pořád hrát, bruslit, chtít získat puk. Hráči a hráčky si už osvojují také více taktických věcí. Ale nemyslím to tak, že by měli dané úkoly, spíše se jim více snažíme přiblížit, kde, kdy a jak se pohybovat. A pro mě základní věc: pořad dbát na týmovost a tvořit dobrý kolektiv!“

Lukáš Kašný, trenér Uherského Hradiště: "První polovina utkání byla z naší strany výborná, hráli jsme přesně to, co jsme potřebovali. Pak jsme ale v průběhu druhé třetiny hrubými individuálními chybami – což se ale u dětí stává - vrátili soupeře do hry. V závěrečné třetině jsme měli hodně šancí utkání rozhodnout, to se nám ale nepodařilo a štěstí se v závěru nakonec usmálo na soupeře.

Devět branek. Mladí hokejisté se v Kroměříži činili, vyhrálo Uherské Hradiště

Co se týče průběhu sezony, tak zatím se nám daří, což napovídá i umístění na první příčce tabulky. Tým táhnou opory Kaláč, Sladký, Mareček a gólman Lazárik, i další kluci ovšem podávají velmi dobré výkony. Když už jsme soutěž tak dobře rozehráli, tak bychom se rádi udrželi na špici tabulky až do konce, což ale nebude jednoduché. Všechny týmy už si na nás dávají velký pozor a chtějí se proti nám vytáhnout. Všechny zápasy jsou tak nesmírně náročné!"

Liga mladších žáků "A" - sk. 7 Olomoucká

1. HC Uh. Hradiště 16 12 0 4 101:68 24

2. HC Přerov 16 9 2 5 93:70 20

3. HC Olomouc 16 8 2 6 93:82 18

4. PSG Berani Zlín 17 7 2 8 101:104 16

5. HK MD Šumperk 16 5 4 7 97:90 14

6. Valašský hokejový klub 16 7 0 9 101:119 14

7. SK Prostějov 17 7 0 10 89:109 14

8. HK Kroměříž 16 4 2 10 65:98 10