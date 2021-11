Oba hokejisté by se přitom měli představit v dresech nových týmů již v dnešním večerním zápase, i proto Mallet absolvoval již v úterý dopoledne společný trénink s týmem Beranů.

Výměna mezi hokejovými rivaly! Berany posílí útočník z Komety Brno

Kdo je ALEXANDRE MALLET?

Narodil se 22. května 1992 v kanadském městečku Amqui ve východním Quebecu. V roce 2012 byl draftován týmem NHL Vancouver Canucks. Následující čtyři sezony hrál v nižších kanadských soutěžích. V American Hockey League (AHL) hrál za týmy Chicago Wolves, Utica Comets, dále v hokejové lize Spojených států ECHL působil v týmech Kalamazoo Wings a Stockton Thunder. V létě 2016 se rozhodl změnit klima a zamířil do Evropy. V České republice začal hrát v Pardubicích, během sezony přešel do Komety Brno, kde pomohl k zisku mistrovského titulu. V Brně působil následující dvě sezony a nejlépe se mu vedlo při obhajobě titulu v sezoně 2017/18, když patřil k oporám mužstva a připsal si celkem 35 bodů za 19 gólů a 16 asistencí. Od ročníku 2019/20 působil dvě sezony úspěšně ve Vítkovicích, letos v létě se vrátil zpátky do Brna. V letošním ročníku extraligy nastoupil za Kometu ve 25 zápasech a vybojoval 8 kanadských bodů za 6 gólů a 2 asistence.

Mallet během šesti sezon působení v české extralize odehrál 313 zápasů, ve kterých zaznamenal 119 kanadských bodů za 59 gólů a 60 asistencí. Další body přidá ve zlínském dresu.