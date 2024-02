Sledge hokejisté Lapp Zlín dokonali obrat série prvního kola play out se Spartou, když o víkendu dvakrát vyhráli na ledě soupeře (v sobotu 7:1). V nedělním duelu Pražané nastoupili hodně oslabení, kdy po sobotním utkání čítali veliké ztráty. Ševci dovedli zápas k poklidnému vítězství 6:0 a sérii ovládli 2:1 na zápasy.

Sledge hokejisté Lapp Zlín dokonali obrat série prvního kola play out se Spartou, když o víkendu dvakrát vyhráli na ledě soupeře. | Foto: SHK Lapp Zlín

V sérii o páté místo vyzvou Ostravu, začíná se 9. března ve třináct hodin ve Zlíně.

Proti oslabenému soupeři se Zlínští chopili od úvodního vhazování iniciativy hry, soupeře přestříleli 35:3 a celkově mu nadělili kanára. O čtyři góly se postaral Zdeněk Hábl, po jednom uspěl Marian Ligda a Miroslav Zdražil. Sváteční střelec uspěl ve druhém špílu za sebou.

„Do Prahy jsme jeli s tím, že chceme otočit sérii, což se nám podařilo do puntíku. Myslím, že v obou zápasech jsme podali velmi dobrý výkon, o čemž svědčí jednotlivé výsledky. Rozdíl oproti zápasu ve Zlíně byl v tom, že tentokrát jsme dokázali proměnit šance. Kluci si díky tomu začali víc věřit a už to jelo tak, jak mělo. Kluky musím pochválit, hráli aktivně a zasloužili si to. Sice letos hrajeme play out, ale i k těmto zápasům všichni přistoupili velmi zodpovědně," těšilo trenéra Zlína Tomáše Sedláčka.

Ševci tak postoupili z prvního kola play-out do série o páté místo s Ostravou. Začnou doma, 9. nebo 10. března. Druhý a případně třetí rozhodující duely jsou na programu o týden o později (16. a 17.3) v Ostravě.

„Ostrava je velmi těžký soupeř. Mají nadstandardního brankáře, ale gól se dá dát každému. My uděláme maximum pro to, abychom uspěli a abychom sezonu zakončili vítězně," dodal zlínský lodivod.

S Ostravany se hráči z Baťova města utkali v základní části dvakrát. Venku padli 0:3, doma vyhráli 3:2 v nájezdech. V obou případech byli Zlínští výrazně lepším týmem, prim hrál ale gólman Flamingos Kudela.

Autor: Jakub Kudláč