Svěřenci Luboše Jenáčka po 25 minutách vedli 3:0. Hosté ve třetím dějství snížili na rozdíl jediné branky, domácí nakonec jednobrankový náskok dokázali uhájit a snížit tak ztrátu na předposlední Kladno na deset bodů.

„Kluci tam nechali vše, hráli výborně. Nedovedu si představit, kdybychom v naší situaci prohráli v prodloužení nebo na nájezdy. Pro sebevědomí by to byla rána do vazu," uvedl na zápasové tiskové konferenci hlavní trenér Beranů Luboš Jenáček.

