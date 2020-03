S podpisy nových smluv a prodlužování kontraktů se roztrhl pytel. V krátké době dalším hráčem, se kterým počítá vedení hokejistů PSG Berani Zlín pro další sezony, je obětavec a srdcař Pavel Sedláček. Tenhle pětadvacetiletý pracant se s mateřským klubem dohodl na dvouleté smlouvě do konce dubna 2022 s následnou roční opcí.

Pavel Sedláček | Foto: Deník / Daniel Ostrčilík

„Pavel je úzce spjatý se zlínským klubem. Velmi si ceníme jeho přístupu a oddanosti pro klub. Je to hráč, který přijme jakoukoliv roli v týmu. Za poslední dvě sezony vyvrátil názory kritiků, že je pouze hráčem do defenzivy,“ připomněl hlavní trenér a sportovní manažer PSG Berani Zlín Robert Svoboda, který Sedláčka však používá právě do oslabení.