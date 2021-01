Stačila však jedna trefa domácích a síly na ledě se zvrátily.

„Nástup do zápasu jsme měli dobrý, navázali jsme na domácí výkony s Brnem. Bohužel jsme ale neproměnili šance. Poté dostaneme jeden gól a úplně přestaneme hrát. Najednou spadne nálada, nasazení a prohráváme 0:2,“ trápilo po konci střetnutí obránce Beranů Jakuba Ference.

Zkušený bek se však nedomnívá, že by při podobných situacích v týmu chyběla nepostradatelná osobnost, která by svěřence Roberta Svobody vrátila zpátky do hry.

„Není to úplně o lídrovi, který by to vyhecoval. Naopak toho namluvíme hodně. Musíme však zabrat jako jednotlivci. Můžeme se hecovat jak chceme, pokud se však člověk sám nenastaví, bude vypadat takto,“ smutní 31letý obránce.

Nedělní porážku obdobnými slovy zhodnotil také asistent hlavního trenéra Beranů Martin Hamrlík.

„Úvodních deset minut jsme nezačali vůbec špatně. V takovém důležitém jsme dostali dva rychlé góly za sebou. Energie se přelila na střídačku Budějovic. Čekali jsme na gól, přišel pozdě. Za nás je to zklamání, České Budějovice vyhrály zaslouženě,“ gratuloval Hamrlík soupeři k první domácí výhře v sezoně za tři body.

Porážka je pro zlínské hokejisty o to složitější, že v posledních utkáních inkasovali branky, kterým se na první pohled dalo zabránit.

„Nebudeme se za nic schovávat – padají tam špatné góly. Nám to tam v takovém případě nespadne. Nemůžeme se však na to vymlouvat – pořád je to jedna střela, jeden gól. Nesmíme vypadnout, jako se tomu přihodilo teď. Bylo to i v předchozích zápasech,“ vybavuje si zpětně Jakub Ferenc.

Právě bývalý hráč Přerova byl u jediné trefy hostujícího výběru. Na pravé straně útočné třetiny Beranů vybojoval puk, popojel s ním až k brance domácího týmu a nalevo našel českobudějovického rodáka Lukáše Vopelku, který sice se štěstím, ale střelou z první překonal strážce svatyně Motoru Marka Čiliaka.

„Kdybychom takový zápas z 0:2 dokázali otočit na 3:2, určitě bychom se cítili lépe. Takhle je to ale ubíjející,“ ví dobře Ferenc

Zároveň si uvědomuje, jakým směrem povede cesta k nápravě.

„Musíme zase začít pracovat. Všechno je stále dokola. Je potřeba vydržet déle než jenom deset minut, než nás soupeř srazí na zem,“ zdůrazňuje Jakub Ferenc.

V nedělním utkání nejen zkušený bek na domácí straně sledoval 24 úspěšných zákroků Marka Čiliaka, který v loňské sezoně hostoval právě ve Zlíně – celkově si zde připsal 13 zápasů.

„Úplně tak nebereme, kdo na druhé straně chytá, či nechytá. Měli jsme zprávy od Hufíka (Daniel Huf – pozn. red.), že se postaví do branky. Chtěli jsme využít toho, že delší dobu nechytal. Zaslouží si však pochvalu,“ vysekl Ferenc poklonu slovenskému brankáři. Slova chvály pro Čiliaka měl také Martin Hamrlík. „Byl výborný!“ uznal asistent hlavního trenéra.

Dobře naopak momentálně nevypadá situace Beranů v tabulce extralize, ve které se nachází na 13. místě s náskokem šesti bodů na nedělního soupeře. „Nesmíme to tak vnímat. Kdybychom se dívali na tabulku, ubíjelo by nás to ještě více. Musíme hrát o dost lépe než nyní. Je to o zodpovědnosti jednotlivců,“ vidí cestu ke zlepšení Ferenc.

Berani se sérii tří porážek v řadě pokusí zastavit už zítra. Na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17.00 hodin přivítají Liberec, který v posledních zápasech chytl velkou formu. Od 8. prosince prohrál pouze dva zápasy.