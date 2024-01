S Berany do té doby trénoval jen dva dny. V Pelhřimově to však vypadalo, jako by jeho téměř sedmiletá absence v dresu ševců nebyla znát. Petr Holík proti Dukle Jihlava třemi body přispěl k vítězství 5:3, sám nakonec byl už čtyř akcí, které hosty dovedly ke třem bodům.

Zlínští hokejisté (modré dresy) zvítězili v Pelhřimově 5:3. Na snímku Holík. | Foto: se souhlasem Libora Kožíka.

„Samozřejmě vím, že mám nějakou zodpovědnost, ale nijak si to nepřipouštím, soustředím se na sebe. Doufám, že výkony půjdou ještě nahoru a co nejvíc pomůžu týmu. Na druhou stranu to byl první zápas, nechci to nějak přeceňovat,“ zůstává 31letý útočník nohama pevně na zemi.

Ještě v pátek naskočil do domácího střetnutí Komety s Olomoucí. Před 6 686 diváky pomohl v narvané brněnské aréně k vítězství 4:3. O necelý týden později už brázdil prvoligový led, navíc v jihlavském azylu, kam zavítala pouhá pětistovka diváků.

Řádění Holíka při premiéře! Byl u čtyř branek, Berany dovedl k výhře

„Z prvního zápasu jsem měl respekt, mezi extraligou a Chance ligou jsou rozdíly. Tempo však bylo velké, byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body,“ oddechl si po úspěšném střetnutí.

Měla z toho být úderná první formace – Petr Holík, nejproduktivnější hráč Beranů Jakub Šlahař a finský forvard Jesse Paukku. Plány ovšem brzy vzaly za své, pro Šlahaře zápas po čtvrt minutě skončil.

„Trénoval jsem s nimi dvakrát, pak se navíc Šlahy nešťastně zranil. Ale jinak to bylo dobrý, nějak se to protočilo, dali jsme góly, takže stěžovat si nemůžu,“ pousmál se Holík.

Řešil i extraligu, vysvětlil příchod do Chance ligy. Holík o návratu k Beranům

Nakonec to byl večer dvojnásobného extraligového šampiona. Během 11 minut druhé třetiny vstřelil dva přesilovkové góly, na jeden přímo přihrál a další akci rozjel. Fanoušky především zaujala jeho efektivní zadovka při vyrovnání na 1:1.

„Byla tam střela od modré, gólman si to málem srazil do brány. Zařval jsem na Lanýže (Martin Lang), ať to hodí za bránu, periferně jsem viděl, že tam Jepu (Jesse Paukku) jede. Naštěstí to prošlo a on už to udělal fantasticky, vykoupal si ho a dával do prázdné,“ připomněl skvělou práci 29letého útočníka.

Přestupová bomba, správné rozhodnutí! Experti komentují návrat Holíka

Berani nakonec odjeli z Pelhřimova spokojeni, se ziskem tří bodů. Poprvé od 28. kola se tak dostali do TOP 6, která zajišťuje přímou účast v play-off.

„První třetina byla od nás slabá, nedostali jsme se do toho. Ale dvě třetiny jsme odbojovali, v posledních pět minutách kluci zblokovali strašně moc střel. Přesně takhle potřebujeme hrát,“ velí zkušený borec.

Naváže Zlín na vítězství v sobotu proti vedoucí Porubě? Na skalp Ostravanů v letošní sezoně čeká.