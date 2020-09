„Opět se chceme probojovat do play-off a zde udělat úspěch. Tým poskládaný z odchovanců, kluků se vztahem k regionu a se srdíčkem na to má,“ věří prezident klubu a primátor Zlína Jiří Korec.

Berani v pátek doma proti Olomouci rozehrají 56. sezonu v nejvyšší soutěži, navíc 40 let v kuse působí mezi elitou.

„Pokusíme se být lepší než loni. Ani tehdy to ale nebylo špatné. Jsem přesvědčen, že bychom tehdy sérii s Olomoucí vyhráli,“ neskrývá optimismus trenér a sportovní manažer Beranů Robert Svoboda.

A to i přesto, že kádr opustili zkušení Freibergs a Claireaux a tým kromě odchovanců doplnil mladý Suhrada.

„Minimum změn? Je to asi výhoda, nestěžujeme si. Naše filozofie je postavená na sázce na odchovance a mladí se jeví dobře,“ těší kouče, jenž současně dodává: „Odchod zkušené a kvalitní dvojice mrzí, ale pro nás to není nic fatálního, pořád máme silný tým. Jsme naopak rádi, že se nám podařilo udržet naše hráče jako jsou Honejsek, Okál či Šlahař. To bylo pro nás stěžejní,“ přiznal kouč, který tak bude v sezoně, kdy nikdo nesestupuje, dávat prostor i talentovaným mladíkům.

„Tým je kompaktní, stabilizovaný. Nemáme nic, co by nás mrzelo či tlačilo,“ zdůraznil.

Radost musí mít také ze situace v brankovišti, kde ke zkušenému Kašíkovi dorostl Daniel Huf.

„Už loni se Dan prezentoval vysokou výkonností a nárůst kvality potvrdil i nyní v přípravě. Libor bude mít konkurenta. Každopádně systém soutěže určitě nabídne dost prostoru pro oba,“ usmívá se Svoboda.

Již v přípravě Berani ukázali, že v novém ročníku by neměli patřit k žádným ořezávátkům.

„Pohár nám přinesl nejlepší soupeře a zápasy s extraligovými parametry. Nakonec nám o gól utekl postup do semifinále. Vzhledem ke zdravotním výpadkům a skutečnosti, že dostali prostor všichni hráči širšího kádru, jsme podali kvalitní výkony,“ konstatuje kouč, jehož výběr z devíti zápasů pět vyhrál.

Do začátku nového ročníku určitě nezasáhne kapitán Tomáš Žižka, který je po operaci a mimo hru bude minimálně šest týdnů.

„Až na Novotného, který již po operaci kolene trénuje, a Václavka, jsou ostatní hráči fit a připravení. Před startem jsme se pokoušeli i o angažování Filipa Chytila, ale jeho Rangers mu hrát u nás nedoporučilo. Tak snad to třeba vyjde jindy,“ pousmál se sportovní manažer.

Formu Beranů na úvod v pátek od 17.30 hodin prověří Olomouc.

„Duel bude mít podtext nedohraného play-off. Už se všichni na zápas těšíme a věříme, že celá sezona proběhne bez problémů. Nekomfortní doba snad brzy pomine,“ je optimistou Svoboda, který také má tři dny před úvodním buly jasno o sestavě.

„Čeká nás bojovný, podobný tým, jako jsme my, tedy bez velkých jmen. Doufám, že jsme dobře připravení a začneme vítězstvím,“ dodal úspěšný trenér.