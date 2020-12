Krásnou trefou se postaral o důležité vedení Beranů 2:1. Martin Novotný v nedělním 25. kole proti Liberci vstřelil druhou branku sezony, která nakonec hokejistům Zlína pomohla k čtvrté venkovní výhře v letošním ročníku extraligy.

Martin Novotný proti Liberci přidal důležitou druhou branku Beranů. V letošním ročníku se jednalo o jeho druhý gól, včetně jedné asistence tak má na kontě tři kanadské body. | Foto: Jiří Princ

„Je to paráda! Od začátku do konce jsme do toho šil bojovností, nasazením, osobní statečností. Odbojovali jsme si to a byli odměněni brankami," rozplýval se zkušený bek.