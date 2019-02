Třinec /ROZHOVOR/ – Byl jedním z třineckých hrdinů včerejšího podvečera. Útočník Ocelářů Vojtěch Polák se dvěma góly a asistencí podílel v prvním semifinálovém utkání play-off na výhře 4:0 nad Zlínem.

Radost Třineckého teamu – (vpravo) Polák Vojtěch, (uprostřed) Růžička Martin, (vlevo) Nosek David, (dole) Krejčí Daniel. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Byl i u kuriózní situace, kdy se dostali Slezané v přesilovce zásluhou pohotového gólmana Hrubce do přečíslení tři na nikoho. „Byla to parádní akce," pochvaloval si Polák.

Zlín jste přejeli 4:0, vy jste se na tom podílel dvěma góly a asistencí. To jde ne?

Celý tým hrál výborně. Kluci mi to hezky předložili, naštěstí jsem to tam propálil a pomohl jsem k vítězství. Jsme rádi, že jsme vyhráli první zápas. Teď je třeba ho hodit za hlavu a soustředit se na další utkání. Jedeme dál.

Všechny čtyři branky jste vstřelili ve druhé třetině. To se v semifinálových bitvách často nevidí. Jak se vám to povedlo?

Na to je jednoduchá odpověď. Proměňovali jsme přesilovky, napadaly nám góly, šli jsme si za vítězstvím. Urvali jsme to.

Hodně důležitá byla situace z 25. minuty, kdy se při vašem vedení 1:0 dostal v oslabení do úniku Leška…

Tam jsme udělali chybu, jel sám na bránu, Šimon (Hrubec) to naštěstí výborně pokryl a udržel nás ve vedení, což nám dodalo klid.

Z protiútoku jste zvýšili na 2:0, když jste potrestali špatné střídání soupeře. Akci založil gólman Hrubec parádní přihrávkou téměř přes celé kluziště…

Měl jsem ještě dost sil, proto jsem zůstal na straně, kde bych mohl dostat puk. Mrkal jsem na Šimona, nevím, jestli mě hned viděl. Každopádně mi to dal krásně, já to posunul Růžovi (Růžička), který zakončil kličkou do bekhendu. Jsem rád, že to vyšlo. Byla to krásná akce.

Zlínští to začali za rozhodnutého stavu řezat. Bylo to nepříjemné?

Je to hokej, hraje se do těla. I na tohle jsme připravení. Ať to řežou, jak chtějí. Když to zkusí, my budeme řezat víc. Je třeba hrát disciplinovaně, nenechat se vyprovokovat. I v tomto jsme obstáli. A to je další plus.