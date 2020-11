A vzhledem k tomu, že ve Francii se až do úterý normálně hrálo, svoji volbu si pochvaluje. Přesto, že nyní se také v zemi galského kohouta řeší, jak kvůli koronavirové epidemii s hokejem dál. Nebo přes krvavé čtvrteční teroristické útoky.

„Stalo se to dva nebo tři kilometry od nás,“ kroutí hlavou 27letý útočník, který v krásném prostředí Azurového pobřeží pobývá i se svou přítelkyní. „Teď ale můžeme ven jen na hodinu do okolí jednoho kilometru,“ zmínil Popelka v rozhovoru pro Deník.

V létě jste se vydal na své první zahraniční angažmá. Jak se zrodil přesun do Francie?

Skončila mi smlouva ve Zlíně a řešil jsem, kam se vydám. Měl jsem nějaké nabídky z první ligy, ale lákalo mě jít někam pryč z Česka. Hodně jsem chtěl zkusit slovenskou ligu, ale kvůli covidu by to bylo složité. Pak mi zavolal Martin Matějíček (obránce Nice, pozn. red.), jestli bych nechtěl zkusit Nice. A tak jsem se ocitl ve Francii.

Takže jste na československou enklávu v Nice měl kontakty?

Jo, znal jsem Martina a Kubu Mataie, který taky odehrál pár zápasů v Přerově. Je to strašná výhoda, když tam je tolik „Čechoslováků“. Hodně si rozumím taky se Zbyňou Hamplem z Přerova (bývalý hráč Nice, Olomouce či Třince, pozn. red.), který tady pro klub pracuje (je kustodem, pozn. red.).

Jak jste řešil bydlení ve Francii?

Byt mi zařizoval klub. Je to vlastně takový hotel, bydlí nás tady víc a každý hráč má svůj apartmán, takže super. Mám to asi pět minut na zimák.

Co vaše přítelkyně?

Jsem tady s ní. I proto je výhoda, že je tady tolik Čechů a Slováků. Když jedem někam na zápas třeba i na dva dny, holky si můžou napsat a zajít spolu třeba do města.

A tam je asi za normálních okolností rozhodně co k vidění, že?

Nice je krásné město. Venkovní zápasy jsou ale taky parádní, i v jiných městech vnímám rozdíly. Hráli jsme třeba v Angletu, který má stadion přímo na pláži u oceánu. Tam bylo moc krásně. Pak jsou naopak zápasy v horách, třeba v Briançonu, tam zase člověk vidí něco jiného, je to nádhera.

Jak to máte s jazykovou bariérou?

V pohodě, máme trenéry Slováky a o spoluhráčích už jsem mluvil, takže v týmu problém není. Abych řekl pravdu, neuměl jsem ani anglicky, když jsem sem šel (usmívá se). Ale teď se pomalu učím jazyk tady. A už dost rozumím, ale ještě mi nejde mluvit, z toho mám strach (směje se).

A finanční podmínky jsou srovnatelné s českou extraligou?

Já jsem spokojený. Nejsou tady sice takové podmínky jako v extralize, je ale oproti Česku strašná výhoda, že jsme zaměstnanci a máme zařízené bydlení.

Teď čas trávíte hlavně doma. Doteď jste ale zápasy hráli, zatím jste jich stihli osm…

Když jsem v srpnu přijel, tak v Nice bylo opravdu hodně nakažených, takže jsme to samozřejmě hned celý tým chytili. Pak jsme byli rádi, že se hraje, ale teď se tady epidemická situace zase zhoršila. Čekáme, co bude (nedělní program už byl odložen, pozn. red.). Sport by měl být povolený, ale bez diváků. Řeší se, jestli se bude hrát, záleží, jak se domluví týmy.

Jaká je vlastně koronavirová situace ve Francii?

Od pátku je tady všechno zavřené, otevřeny jsou jen obchody. Máme v telefonu aplikaci, kterou musíme vyplnit pokaždé, když jdeme ven. Je povoleno jít ven na hodinu a v okolí do jednoho kilometru. Takže je to teď horší, ale nedá se nic dělat. Naštěstí můžeme trénovat, to je důležité.

Což v Česku hokejisté ve vnitřních prostorách nemohou. Jste rád, že jste situaci doma tak trošku utekl?

Jasně, že jsem rád. V Česku se toho moc odehrát nestihlo. Uvidíme, jak to bude teď, ale věřím, že týmy se domluví, aby se normálně pokračovalo.

Na druhou stranu, přímo v Nice se ve čtvrtek odehrál otřesný teroristický čin. Navíc nebyl první. Cítíte se tam bezpečně?

No, bezpečně… Stalo se to asi dva až tři kilometry od nás a často tím místem chodíme, když jdeme do města, je to v centru. Takže moc příjemné to nebylo. Já doufám, že se už nic nestane.

Zpátky k hokeji. Jaké má československo-francouzský tým v Nice ambice?

Určitě chceme udělat play-off a pak dojít co nejdál. Zatím hrajeme dobře, tak snad to bude pokračovat.

S kým nastupujete v jedné formaci?

Lajny se hodně měnily. Teď ze začátku jsem hrál s Tomášem Knotkem, pak to ale trenér přehodnotil a dal mě k Slovákovi Rado Heizerovi. Teď poslední zápas jsem zase hrál s Ondrou Koptou a Tondou Duškem. Všichni jsou to výborní hráči, kteří toho mají hodně odehraného. Takže se mi hraje dobře se všemi.

Sledujete situaci doma? Jste v kontaktu s bývalými spoluhráči z Přerova a Zlína?

Jo, sleduji, jak se jim daří a s klukama jsem v kontaktu. Jak ze Zlína, tak i z Přerova. Takže vím, jak to v Česku teď je i jak by to mohlo dál vypadat.

Československá enkláva v Nice:

Češi: Martin Matějíček (obránce), Antonín Dušek, Tomáš Knotek, Ondřej Kopta, Jakub Matai, Michal Popelka (útočníci), Zbyněk Hampl (kustod)

Slováci: Emil Bagin, Boris Brincko (obránci), Radomír Heizer, Peter Hrehorčák (útočníci), Stanislav Šutor (hlavní trenér), Daniel Babka (asistent trenéra)