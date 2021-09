HC Energie Karlovy Vary : F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), T. Hanousek, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Šik, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C).

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Trška, M. Novotný, Žižka, Suhrada, Gazda, Dluhoš, Hamrlík – Fořt (C), T. Mikúš, Kubiš (A) – Köhler (A), Honejsek, R. Veselý – Okál, Hejcman, Fryšara – Karafiát, P. Sedláček, Šlahař.

Ve třetím dějství branka už nepadla, Berani tak s Energetiky prohráli 0:3. Závěr duelu ještě rozproudila mela za brankou Karlových Varů po nájezdu Žižky do hostujícího brankáře Novotného. Zlín další utkání odehraje v neděli od 16.00 hodin na Kladně.

Hosté ve druhém dějství zcela převzali iniciativu do vlastních rukou, odměněnou jim bylo navýšení skóre. Domácí se do šancí dostávali zřídka, největší v samostatném úniku zahodil Okál.

Beranům se do sestavy vrátilo uzdravené trio Honejsek, Okál, Gazda. I tato trojice se podílela na úvodním tlaku domácího mužstva, které mělo hned několik velmi zajímavých příležitostí, ani jednu z nich však nevyužilo. Hosté naopak zkraje šesté minuty šli do vedení, Kašík si při jejich důrazu nepohlídal levou tyčku. Se Zlínem tato trefa zamávala, v polovině třetiny navíc obdržel druhou branku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.