„Nejsme fixovaní na posilování, ale pořád se o možnostech bavíme. Jestliže se chceme dívat po hráčích, musíme vědět, kolik máme peněz. Od toho se to odvíjí. Nejsme v pozici Pardubic, ale to nám nevadí,“ narážel hlavní kouč a sportovní manažer Zlína Robert Svoboda na fakt, že v uplynulé sezoně zachraňující se Pardubice pod novým majitelem klubu Petrem Dědkem vítají jednu zvučnou posilu za druhou.

Zároveň však není vyloučeno, že do začátku extraligy se ještě v kabině Beranů neobjeví nová tvář. Například bývalý útočník Zlína Jakub Svoboda v rozhovoru pro Deník přiznal svůj zájem přijít na zkoušku.

„Nabídka volných hráčů je pořád dostatečná. Hráčů je spousta. Opravdu spousta klubů hráče neudrží. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nejsme v situaci, že bychom nutně čekali a vyhlíželi někoho, kdo by nás měl spasit. Věříme těmto klukům,“ vyjádřil Svoboda důvěru současnému týmu.

Tým je konsolidovaný

Navíc v současnosti nejsou Berani ve finanční kondici, aby se mohli poohlížet po hokejistech, kteří by byli nad jejich ekonomické možnosti.

„Na druhou stranu nás tohle netrápí. S Martinem si stojíme za tím, že tým je konsolidovaný, je pohromadě. Vazby jsou natolik silné, že jsme schopni zacelit odchody cizinců,“ ví Svoboda.

První lajnu by mělo táhnout produktivní trio Honejsek s Okálem a Šlahařem, Nezapomeňte ani na stále schopného střelce Köhlera, či kometu loňské sezony Dufka. Rozpomenout na produktivní předloňskou sezonu se pokusí Fořt s Ondráčkem a Kubišem, kterým i kvůli zraněním sezona příliš nevyšla.

„Oni, když se vrátí, nebo přiblíží předloňské výkonnosti a udrží si ji kluci, co odtáhli tu loňskou, tedy Honejsek a Šlahař, bude to velmi dobré,“ myslí si Svoboda.

V Baťově městě si však hokej dělají stále po svém a také dle svých aktuálních finančních možností. Navíc hráči kvůli pandemii koronaviru přistoupili ke snížení odměn o čtyřicet procent platu hráče.

„Tohle nás trápí, ekonomická situace je, jaká je. S tím není nikdo spokojený, když je uzavřen nový kontrakt a není naplněn. Jsou však k tomu objektivní příčiny. Zatím je to v průběhu přípravy a poté se uvidí. Není to definitivní na sezonu. Bude se to řešit průběžně. Věříme, že se soutěž rozjede a vrátí se do běžných kolejí a budeme se věnovat hře,“ doufá Svoboda.

Samotnou letní přípravu, která skončí začátkem příštího týdne fyzickými testy v Olomouci, však omezení příliš neovlivnila.

„Nás to moc nezasáhlo. Trochu upravený byl jen začátek přípravy. Velkou část přípravy jsme zvládli, jak jsme ji dělali vždycky. Jsme s tím spokojení. Tohle nás úplně netrápí. Spíš se díváme už k ledu a soutěži, aby začala, jak si všichni přejeme,“ dodal Svoboda s tím, že první společný trénink na ledě absolvují Berani v pondělí 27. července. (dan)