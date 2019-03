„Je výjimečný, kapitánská páska přináší zodpovědnost. Musel jsem se jinak dívat na spoluhráče, pomoci jim v těžkých chvílích. A protože jsme navíc vedle titulu vyhráli i Zlín Cup a i v reprezentaci se mi dařilo, je zcela jasně mou nejúspěšnější sezonou,“ neskrýval dojetí 39letý zlínský sledgehokejista po vyhrané finálové sérii para ligy se Studénkou (2:1 na zápasy).

I proto se na oslavy pořádně nachystal a domů do Liptovského Mikuláše odjel až následující den. „Oslavy byly pořádné. Za ty roky jsem se už naučil pít místní slivovici, trnkovici či výborné pivo,“ směje se „fousáč“ s číslem 68 na zádech, jenž by rád pokračoval v mistrovském tažení. „Bude to těžké. Popravdě by si titul ale zasloužily i další týmy,“ pousmál se Ligda.

Co rozhodlo o vašem úspěchu?

Větší touha, kvalita a kolektiv. I přes úvodní prohru jsme v dalších zápasech byli kreativnější a doma jsme konečně dávali góly. Táhneme za jeden provaz, tým je dlouhodobě spolu, je sehraný.

Byla Studénka bez zahraničních, především ruských akvizic oslabená?

Určitě nám tím zjednodušili odvety, což je na druhou stranu škoda. Asi by výsledky nebyly tak jednoznačné, bylo by to vyrovnané. Jako v základní části, kdy jsme vyhráli o gól a v prodloužení. Na druhou stranu díky zahraničním hráčům šla liga hodně výkonnostně nahoru.

Nevadí vám ale, že třeba Studénka využívala hráče nesystematicky, společně netrénovali, byli spíše jako žoldáci?

Je to rozhodnutí týmu, manažera. Pokud to dovolují pravidla, nemůžeme se divit, že toho využili. Musíme to respektovat. I tento sport vede k profesionalizaci a podle mne je česká soutěž jedna z nejlepších na světě.

Proč ve Zlíně hraje hned osm Slováků?

Hlavně u nás nemáme žádnou dlouhodobou soutěž. A protože Zlín a třeba i Olomouc a Studénka jsou nejblíže, hrajeme hlavně zde. Zlín navíc vítězí pro svou systematickou práci, i já jsem zde od svých sledge hokejových začátků a jsem jeho produktem. (úsměv) Skoro je škoda, že zde není více českých hráčů, ale je to jejich smůla.

Máte již šest titulů. Který nejvíce chutnal?

Všechny byly super, měly něco do sebe. Ale ten poslední byl výjimečný, neboť letošní ročník byl i díky zahraničním hráčům nejvyrovnanější. Všem nám to dojde s odstupem času.

Již jste ukončil sezonu?

Ne, ještě mě čekají přípravné zápasy s reprezentací, navíc nová sezona již startuje v květnu. Volno budu mít tak měsíc.

Jak si vůbec vede slovenský národní tým ve sledge hokeji?

V říjnu nás čeká v Berlíně zápas MS skupiny B. Cítíme velkou šanci na postup, protože před měsícem jsme hráli kvalitní turnaj v Itálii, kde jsme s domácími remizovali a dvakrát porazili pátý celek z paralympiády Norsko. A s bronzovými Korejci jsme hráli vyrovnanou bitvu. Šli jsme výkonnostně nahoru, ovšem bude záležet, jak na tom budeme na podzim s formou a zdravotně.

Budete Česku držet palce na MS v Ostravě?

Rozhodně a navíc se pojedu na utkání podívat! Češi dělají pro úspěch vše, co vím od Zdeňka Hábla, mají tvrdou přípravu.